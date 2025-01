DIRETTA REGGIANA PALERMO, PADRONI DI CASA A META’ STRADA

Alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio 2025 è prevista la diretta Reggiana Palermo. Gli ospiti vanno a caccia del terzo successo consecutivo al Mapei Stadium-Città del Tricolore occupando al momento la quinta posizione nella classifica del campionato cadetto con trenta punti, proprio come la Juve Stabia alle sue spalle. L’intenzione dei rosanero è senz’altro quella di consolidare il proprio piazzamento in zona playoff senza mai dimenticare che Catanzaro, Bari e Cesena inseguono ad un solo punto di distacco mentre Mantova e Carrarese potrebbero invece tentare l’aggancio.

Sconfitti in trasferta dalla Salernitana nello scorso weekend del torneo, la Reggiana deve invece tornare alla vittoria. Gli emiliani, come il Brescia, hanno sin qui totalizzato venticinque punti e si trovano al quattordicesimo posto a pari distanza dalla zona retrocessione così come dai playoff, ovvero quattro punti. Il Cittadella freme per sorpassare gli altri granata che potrebbero però anche effettuare un bel salto in classifica nel caso in cui dovessero avere la meglio.

DIRETTA REGGIANA PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a DAZN non avranno alcun problema nel seguire la diretta Reggiana Palermo di Serie B. L’evento sarà infatti trasmesso in streaming video attraverso il sito ufficiale della piattaforma oppure tramite l’applicazione dedicata.

REGGIANA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Come verranno schierate le due squadre impegnate nella diretta Reggiana Palermo? Le probabili formazioni ci lasciano pensare all’impiego del modulo 4-3-2-1 con Bardi, Fiamozzi, Meroni, Sampirisi, Libutti, Sersanti, Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Vergara e Gondo per i padroni di casa. L’opzione riguardante il 3-5-2 con Sirigu, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund, Brunori e Le Douaron dovrebbe invece essere selezionata da mister Dionisi per i suoi rosanero.

SCOMMESSA SU REGGIANA PALERMO, LE QUOTE

Le quote offerte da Snai per la diretta Reggiana Palermo risultano abbastanza interlocutorie alla vigilia del match. I bookmakers sarebbero infatti certi del fatto che i siciliani sono i favoriti per aggiudicarsi il successo pagando il 2 a 2.50. Tuttavia, i padroni di casa avrebbero invece le stesse chances di far loro la vittoria tanto quanto quelle di chiudere la sfida con un pareggio, dove l’1 e pure l’x sono appunto indicati a 2.95.