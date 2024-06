DIRETTA ROMA GENOA U15/ Video streaming tv: il cammino delle due squadre (Under 15, oggi 25 giugno 2024)

DIRETTA ROMA GENOA U15: IL CAMMINO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Roma Genoa U15 possiamo ricordare quale sia stato il cammino di queste due squadre dai playoff alla finale scudetto: nel campionato Under 15 la post season è iniziata dagli ottavi di finale senza alcun bye, e partite di andata e ritorno. La Roma ha superato il turno con due vittorie sul Venezia, nei quarti ha battuto la Juventus in trasferta e poi ha sfruttato il miglior piazzamento in classifica avendo perso al ritorno sempre per 1-0, con la regola del torneo che ha prolungato il match ai tempi supplementari ma senza rigori. Infine il colpo sull’Inter campione in carica: 1-1 esterno, 2-0 in casa.

Per il Genoa invece i playoff sono iniziati con il successo sulla Lazio, vittoria fuori casa e pareggio interno; nei quarti il Grifone ha avuto la meglio del Palermo, dopo un pirotecnico 3-3 in Sicilia è arrivato il roboante 5-1 che ha permesso la qualificazione in semifinale, dove il Genoa ha incrociato il Milan. Dopo averlo battuto in casa per 1-0, il Grifone si è trovato sotto al termine del primo tempo ma ha trovato la forza per rimontare e vincere addirittura la partita a quattro minuto dal 90’, ed ecco dunque la diretta di Roma Genoa U15 per lo scudetto Under 15. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ROMA GENOA U15 IN STREAMING VIDEO TV

Abbiamo ormai imparato che le finali dei campionati giovanili sono appannaggio di due piattaforme, che trasmetteranno la partita in diretta streaming video: una vera e propria diretta tv di Roma Genoa U15 non sarà quindi disponibile, ma potrete seguire questo match scudetto appunto in mobilità, utilizzando i vostri dispositivi (PC, tablet o smartphone), dopo esservi abbonati, per installare e attivare DAZN e Vivo Azzurro Tv che si occuperanno di questa intrigante e importante sfida.

ROMA GENOA U15: ECCO LA FINALE!

Siamo arrivati anche alla finale scudetto del campionato Under 15 2023-2024: martedì 25 giugno alle ore 20:00 la diretta di Roma Genoa U15 ci farà compagnia dallo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. In palio il titolo lasciato vacante dall’Inter; curiosamente la finale di questa categoria sarà la stessa di quella che dodici giorni fa è stata disputata a livello Under 18. In quel caso aveva vinto il Genoa, stavolta sarà interessante scoprire cosa succederà nel corso della diretta di Roma Genoa U15.

Possiamo ricordare comunque che per la squadra ligure si tratterebbe del primo, storico scudetto Under 15 e dunque potrebbe essere un motivo in più per provare a prendersi questa finale, mentre per la Roma (già campione Under 17) arriverebbe il settimo successo e il primo dopo cinque anni. Aspettando che la diretta di Roma Genoa U15 prenda il via, proviamo brevemente a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della finale scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA U15

Andiamo dunque a capire, nella diretta di Roma Genoa U15, le possibili scelte di campo. L’allenatore giallorosso Mattia Scala dovrebbe puntare su un 4-3-3 con Bouaskar tra i pali, poi difesa con Bonifazi e Saviano sugli esterni mentre i due centrali sarebbero Di Mascio e Paul, a centrocampo la regia dovrebbe essere quella di Cioffi con Giammattei e Guaglianone sulle mezzali, nel tridente ecco invece Tombion, Dal Bon e Russo.

Il Genoa di Jacopo Sbravati invece si dispone con il 4-4-2 di stampo classico: Savona e Fazio a protezione del portiere Costoli, Mandirola e Saladino i due terzini che avranno davanti a loro i due laterali di centrocampo Scaccianoce e Cozzolino, in mezzo al campo agisce il tandem formato da Longobardi e Brizzolari e infine ecco il reparto avanzato con Consoli e Aresini a farsi compagnia.











