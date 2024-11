DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, PUNTI IMPORTANTI

Sono otto i punti di distanza tra queste due squadre che si affrontano per l’undicesima giornata di campionato. La diretta Sassuolo Empoli Primavera si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 in terra emiliana. Il Sassuolo sta crescendo parecchio nelle ultime settimane e lo si nota dalla tre vittorie nelle ultime quattro ovvero quelle contro Genoa, Torino e Lecce, tutte segnando almeno tre gol di cui per due volte in trasferta. L’unico ko recente è stato a Cagliari.

DIRETTA/ Sudtirol Sassuolo (risultato finale 0-1): +3 per i neroverdi! (Serie B, 9 novembre 2024)

L’Empoli invece sta vivendo un periodo altalenante senza mezze misure. Dalla sconfitta col Milan al successo con il Verona, dai due ko con Cagliari e Torino alla vittoria con il Bologna. Gli ultimi due weekend invece hanno visto l’Empoli perdere con l’Inter e vincere con la Juventus.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Sassuolo Empoli Primavera, avrete la possibilità di assistere al match gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terreste. Sportitalia vi offrirà anche la diretta streaming su sito web o applicazione.

Diretta/ Lecce Empoli (risultato finale 1-1): Pierotti la pareggia! (Serie A, 8 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA

Ora guardiamo insieme le probabili formazioni Sassuolo Empoli Primavera. I neroverdi si schiereranno secondo il 4-3-2-1 con Scacchetti in porta e il quartetto arretrato Benvenuti, Barani, Macchioni e Parlato. A centrocampo Weiss, Bruno e Lopes mentre Leone e Knezovic agiranno dietro a Sandro.

L’Empoli replica con un 3-5-2 classico. Tra i pali ci sarà Versari che avrà di fronte a sé Moray, Mannelli e Falcusan. Da destra verso sinistra: Majdandzic, Bacci, Matteazzi, Belardinelli e Lauricella. Tandem offensivo Gravelo e Campanello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA

Per concludere la nostra analisi sulla gara in questione, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Sassuolo Empoli Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i neroverdi a 1.35 contro il 2 a .650 e la X a 4.70.

Video Empoli Como (1-0)/ Gol e highlights: basta la rete di Pellegri, vittoria e +3!

Il segno Gol è offerto dai bookmakers a 1.70 mentre il No Gol a 1.92. Infine Over e Under 2.5 si trovano rispettivamente a 1.48 e 2.36.