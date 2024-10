DIRETTA SESTRI LEVANTE VIS PESARO, GARA EQUILIBRATA

Un’ultima giornata senza perdere nessun punto per strada. La diretta Sestri Levante Vis Pesaro vedrà le due formazioni pronte a sfidarsi in quest’ottava giornata di sabato 5 ottobre 2024 alle ore 15:00 per il campionato.

I padroni di casa sono reduci da una vittoria di grandissima importanza sul campo della Pianese che fa ritrovare ai rossoblu l’attesissima vittoria dopo il 2-1 della Torres nel corso della penultima sfida di campionato. La Vis Pesaro invece si ritrova a pareggiare per 0-0 contro il Perugia dopo le due sconfitte consecutive che hanno per forza di cose rallentato le corso ovvero il 2-0 con la Ternana e il 3-2 del Campobasso..

DIRETTA SESTRI LEVANTE VIS PESARO, DOVE VEDERLA LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete assistere alla diretta Sestri Levante Vis Pesaro, sappiate che il match potrà essere visto o su Sky o su NOW. Lo stesso discorso vale per la diretta Sestri Levante Vis Pesaro in streaming video con le rispettive applicazioni che trasmetteranno l’cinontro tra qualche minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE VIS PESARO

Vediamo insieme le probabili formazioni Sestri Levante Pesaro. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3 con Borghini protetto da Gemignani, Basso, Zunino e Pietra: A centrocampo ecco Ghiozzi, Ardizzone e Panati con Tadej, Cominetti e Mancosu in avanti.

La Vis Pesaro invece risponderà con il 4-4-2 con Falasco tra i pali e linea difensiva composta da Eleuteri, Borghini, Stramaccioni e Giraudo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gucci, Coppola, Marcandella e Rossi con Pucciarelli-Gerli in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SESTRI LEVANTE VIS PESARO

Concludiamo l’analisi di questa sfida con le quote per le scommesse di Sestri Levante Vis Pesaro. Il segno che sulla carta ha più possibilità di verificarsi è l’1 a 2.50, appena più basso del 2 fisso a 2.80 con il segno X a 3.10. Capitolo reti: l’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.20 contro l’Under a 1.65. Infine, Gol e No Gol sono a 1.90 e 1.80.

