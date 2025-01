DIRETTA SPAL PERUGIA, SQUADRE ARRETRATE IN CLASSIFICA

La diretta Spal Perugia di domenica 5 gennaio 2025 alle ore 12:30 sarà l’occasione per andare in cerca di riscatto nel nuovo anno sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Due squadre di prestigio come queste pensavano e sperano di poter occupare posizioni migliori nella classifica del girone B di Serie C rispetto a quelle attualmente detenute, rispettivamente la diciassettesima e la tredicesima della graduatoria, e l’intenzione per entrambe sarebbe quella di migliorarsi da qui alla fine della stagione in corso senza pensare alle delusioni ottenute finora.

Gli Estensi, che come sempre ricordiamo hanno dovuto recuperare pure tre punti di penalizzazione, hanno totalizzato diciannove punti e stanno lottando per non retrocedere trovandosi appunto in zona playout. Poco più in alto ci sono i biancorossi che, con i loro ventitre punti, tentano di tenersi a distanza dalla parte più scottante della classifica. In ogni caso il successo manca a tutte e due le compagini da almeno un paio di partite ed è necessario sfruttare il primo lunch match dell’anno solare per cercare di combinare qualcosa di buono anche in ottica futuro.

DIRETTA SPAL PERUGIA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non potete raggiungere lo stadio di Ferrara per assistere alla diretta Spal Perugia? In questo caso potrete sintonizzarvi sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 se vorrete vedere la sfida e se ovviamente possedete un abbonamento a Sky. Pure Now trasmetterà l’evento in streaming.

DIRETTA SPAL PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-2-3-1 con Livieri, Alagna, Menna, Gagliolo, Cozzoli, Bando, Varone, Silipo, Tremolada, Marsura e Corazza dovrebbe essere quello imiegato da mister Andrea Dossena per i biancazzurri se consideriamo le probabili formazioni della diretta Spal Perugia. Una scelta speculare la dovrebbe effettuare pure il suo collega, il tecnico Lamberto Zauli, ed adottare quindi il 4-2-3-1 con Albertoni, Mezzoni, Plaia, Amoran, Leo, Torrasi, Giunti, Matos, Di Maggio, Lisi e Montevago.

DIRETTA SPAL PERUGIA, LE QUOTE

Quale potrebbe essere il vincitore della diretta Spal Perugia se valutiamo le quote dei bookmakers per l’esito finale della disputa? Per Snai gli emiliani sono i maggiori indiziati per aggiudicarsi i tre punti contesi dalle due squadre con l’1 fissato a 2.40. I Grifoni, però, sembrano potersela giocare e vengono dati vincenti a 2.85. Meno probabile, ma non certo impossibile, che la sfida termini con un pareggio, dove l’x viene quotato a 3.00.