DIRETTA TRAPANI TORTONA: IL CONFRONTO

Nel presentare la diretta Trapani Tortona abbiamo già detto che le due società possono essere accomunate dal loro percorso, anche se è ancora presto per dirlo. Certamente però il grande passo degli Shark ricorda assolutamente quanto accaduto tre anni fa: Tortona per la prima volta di sempre si era spinta in Serie A1 e, sotto la guida di Marco Ramondino, aveva immediatamente conosciuto l’alta classifica, qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia in cui aveva raggiunto una straordinaria finale e poi arrivando anche in semifinale playoff di campionato, regalandosi la prima di tre sfide consecutive contro la Virtus Bologna.

Diretta/ Virtus Bologna Tortona: rinviata a data da destinarsi: il palazzetto è allagato! (20 ottobre 2024)

La Bertram si è confermata poi nelle altre due stagioni; per il momento di Trapani possiamo solo citare quattro partite, ma il fatto che siano arrivate tre vittorie e un colpo sfiorato contro la Segafredo hanno più che giustamente rilanciato il paragone con la Tortona che ancora oggi è in primissimo piano: solo il tempo ci dirà se gli Shark saranno in grado di centrare i risultati della squadra piemontese, certamente Trapani non ha mai nascosto le sue ambizioni e adesso il campo sta rispondendo e confermando tutti i proclami fatti ancor prima della promozione, per questo la partita di stasera è molto intrigante… (agg. di Claudio Franceschini)

Video Tortona Manresa (102-85)/ sintesi e highlights: 28 punti di Vital! (Champions League 15 ottobre 2024)

TRAPANI TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta Trapani Tortona solo sulla piattaforma DAZN: ovviamente sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio e dobbiamo ricordare che questa emittente fornirà, con visione in diretta streaming video, ogni singola partita del campionato di basket Serie A1. Per questa non avremo una messa in onda sui canali tradizionali della nostra televisione, in aggiunta però il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, metterà a disposizione tutte le informazioni come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Tortona Manresa (risultato finale 102-85): vince la Bertram! (Champions League oggi 15 ottobre 2024)

UN MATCH AFFASCINANTE!

La diretta Trapani Tortona ci farà compagnia alle ore 19:30 di sabato 26 ottobre: siamo al Pala Shark per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, un match davvero affascinante che, se vogliamo, mette a confronto due squadre che possono avere un percorso molto simile anche se per quanto riguarda gli Shark è ancora tutto da dimostrare. Intanto Trapani sta procedendo alla grande: dopo la sconfitta sul filo di lana contro la Virtus Bologna ha sempre vinto, sabato scorso ha fatto il blitz a Varese e dunque si è messa immediatamente in zona playoff, con la speranza di confermare quelle che sono aspettative molto alte.

Tortona invece non ha giocato settimana scorsa, perché a causa dell’allerta meteo la partita della Unipol Arena è stata rinviata; la Bertram dunque è scesa in campo per l’ultima volta quando ha perso in casa contro Trieste, per il momento possiamo dire che l’avvio del Derthona Basket sia ancora particolarmente ondivago ma, passo dopo passo, la squadra sta provando a ritrovare le sue certezze. Ora vedremo cosa accadrà nella diretta Trapani Tortona, abbiamo qualche ora per provare ad addentrarci ancor più negli aspetti che contraddistinguono questa partita di Serie A1 al Pala Shark.

DIRETTA TRAPANI TORTONA: TANTI PUNTI DI CONTATTO

In vista della diretta Trapani Tortona possiamo appunto dire che le due società sono accomunate da un potenziale percorso: quando nel 2021 la Bertram è finalmente arrivata in Serie A1, era presentata come piazza con possibilità economiche e per questo l’obiettivo di fare subito risultati. Cosa avvenuta e poi replicata l’anno seguente, dunque Tortona si è iscritta presto al grande basket di casa nostra e oggi gioca anche la Champions League. Di Trapani abbiamo più volte parlato nelle ultime settimane: la Serie A1 dopo trent’anni, una società nuova che anche con la giusta “arroganza” ha dichiarato di voler andare subito in semifinale.

Poteva sembrare una sparata, poi si è visto come gli Shark hanno costruito il loro nuovo roster, messo tra l’altro nelle mani di Jasmin Repesa, e soprattutto in che modo hanno iniziato il campionato, perché solo per dettagli non sono a punteggio pieno e comunque per adesso si giocano ampiamente il primo posto in regular season. Naturalmente la domanda sarà sul fatto che questo grande avvio sia poi confermato nel tempo, ma davvero Trapani sembra avere tutto per fare strada e, dovendo commentare lo stato attuale delle cose, è giusto dire che i siciliani rappresentino una minaccia per tutte le avversarie di questo campionato di basket.