DIRETTA TRENTO ARZIGNANO, ZERO GIOIE

Quello che manca è la vittoria e non è un dettaglio. La diretta Trento Arzignano vede sfidarsi due formazioni che ancora non hanno messo a referto i tre punti in una gara sola. La sfida verrà giocata domenica 15 settembre alle ore 18:30.

I padroni di casa hanno migliorato il loro score di agosto grazie a due punti in altrettante partite guadagnati a settembre. Infatti, dopo l’esordio con ko a Padova, il Trento ha pareggiato per 1-1 sia con il Lecco che con l’Atalanta U23.

L’Arzignano invece ha addirittura un punto in meno del Trento, una situazione molto complicata nata proprio dalle prime sfide. I gialloazzurri hanno pers pesantemente sia con la Triestina che con il Padova rispettivamente 3-0 e 4-1, pareggiando con l’Albinoleffe.

DOVE VEDERE DIRETTA TRENTO ARZIGNANO, STREAMING VIDEO TV

Per vedere la diretta Trento Arzignano dovrete per forza di cose sottoscrivevi ad un abbonamento. Le alternative sono due ovvero Sky o NOW.

Se invece volete vedere la diretta streaming dunque su tuti i dispositivi mobili vi basterà scaricare le applicazioni di Sky e NOW su smartphone, tablet e pc.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ARZIGNANO

Adesso analizziamo le probabili formazioni Trento Arzignano. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 con Tommasi in porta, difesa a quattro con Frosinini, Barison, Cappelletti e Bernardi. Vallarelli e Giannotti saranno le due mezzali con Rada mediano. Davanti Peralta, Petrovic e Di Santo.

L’Arzignano replica invece con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Boseggia, retroguardia composta da Milillo, Boffelli e Boccia. A centrocampo spazio a De Zen, Antoniazzi, Bordo e Cariolato. In attacco Stefanoni unica punta, supportato da Cerretelli e Mattioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO ARZIGNANO

Infine è tempo di dare un’occhiata alle quote per le scommesse Trento Arzignano. A partire con i favori del pronostico sono i padroni di casa a 2.30 contro i 3.20 del 2 fisso degli ospiti. Il pareggio invece è offerto a 2.80.

Il No Gol è invece in lista a 1.62 mentre il Gol a 2.05. Chiudiamo il discorso riguardante il betting con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.40.