DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta Arzignano AlbinoLeffe sta per cominciare, il posticipo del lunedì del girone A del nuovo campionato di Serie C vedrà sfidarsi fra pochissimo due formazioni già a caccia del riscatto dopo una prima giornata che le ha viste entrambe sconfitte. Notizie negative sotto ogni punto di vista per i veneti, dal momento che l’Arzignano ha incassato un pesante ko per 0-3, quindi oltre ad essere fermo a quota zero punti in classifica deve sistemare le difficoltà apparse evidenti sia in attacco sia in difesa.

Video Albinoleffe Caldiero Terme (2-3)/ Gol e highlights: doppietta di Cazzadori! (Serie C 24 agosto 2024)

Qualche luce in più invece per l’AlbinoLeffe, almeno in fatto di produzione offensiva dopo il debutto con una sconfitta per 2-3: zero punti in classifica e tre gol al passivo sono i tratti in comune, ci sono però almeno i due gol segnati per provare a trarre qualche indicazione positiva. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Arzignano AlbinoLeffe comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ AlbinoLeffe Caldiero Terme (risultato finale 2-3): ci pensa Furini! (Serie C, 24 agosto 2024)

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per vedere in diretta Arzignano Albinoleffe, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, dovrai aggiungere il pacchetto Calcio, che ti permetterà di accedere ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa, per chi preferisce lo streaming, è possibile vedere il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

ARZIGNANO ALBINOLEFFE: PER RIALZARSI SUBITO!

Al Dal Molin andrà in onda la diretta Arzignano Albinoleffe, posticipo della seconda giornata di Serie C girone A in cui l’ora X è segnata per le 20,45 di oggi 2 settembre. Match importante soprattutto per il morale visto che le due squadre hanno cominciato male la loro cavalcata, perdendo entrambe. L’obiettivo è quello di salvare la categoria anche quest’anno, ma sembrava proprio che le due compagini fossero indietro sia da un punto di vista tecnico che fisico.

Diretta/ Triestina Arzignano (risultato finale 3-0): Attys chiude i conti (Serie C, 24 agosto 2024)

I padroni di casa hanno perso per 3-0 contro la Triestina, squadra molto più forte con obiettivi ben diversi ma che a livello di morale non deve aver fatto bene. Mentre passando agli ospiti piemontesi abbiamo registrato una sconfitta per 3-2 contro il Caldiero Terme, una squadra neopromossa che sembra essere superiore all’Albinoleffe.

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Arzignano Albinoleffe alle probabili formazioni di questo match: partiamo come di consueto dai padroni di casa che dovrebbero andare in campo con Nepi come unica punta in grado di rifinire il gioco per gli inserimenti dei trequartisti come Benedetti e Antoniazzi, l’ultimo è parso quello più in forma di tutto l’undici titolare.

Per gli ospiti invece abbiamo Baroni, difensore centrale della difesa a tre che nello scorso match è anche andato in rete. Il suo compito però è quello di impostare il gioco, avendo piedi da centrocampista. Ci riuscirà? Molto dipende dall’apporto difensivo dei suoi compagni di reparto, Potop tra tutti.

ARZIGNANO ALBINOLEFFE, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo insieme le quote relative alla diretta Arzignano Albinoleffe, grazie al bookmaker della Snai: il segno che decreterebbe la vittoria casalinga porterebbe una moltiplicazione di 2,17 sull’importo depositato. Mentre passando agli ospiti una loro vittoria è fissata a 3,35. Il segno X invece ha una quota di 2,95.