DIRETTA TRIESTE PISTOIA: ESTRA A FONDO!

La diretta Trieste Pistoia ci farà compagnia a partire dalle ore 19:00 di domenica 12 gennaio: è valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025 ed è sostanzialmente un’altra sfida da dentro o fuori per la Estra che, battuta nettamente in casa da Milano, ha perso l’ottava partita consecutiva e al momento sarebbe salva solo perché ha battuto Cremona al PalaRadi (successo che potrebbe risultare fondamentale) ma intanto continua ad affondare non riuscendo a cambiare rotta nemmeno con i cambi di allenatore, ricordando che domenica scorsa è stato lo sloveno Gasper Okorn a fare il suo esordio in panchina.

Decisamente meglio Trieste che, tornata in Serie A1 dopo una sola stagione, ha immediatamente fatto capire di volere un posto nei playoff e a metà del cammino si è presa la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, certificata con una giornata di anticipo grazie alla classifica avulsa – ha battuto sia Tortona che Treviso – e alla rocambolesca vittoria di Scafati arrivata in overtime. Ora la diretta Trieste Pistoia potrebbe lanciare ancor più l’Allianz mentre la Estra ormai può solo navigare a vista aspettando che finalmente compaia uno scoglio cui appigliarsi, aspettiamo l’esito di questa partita che pare a senso unico…

TRIESTE PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Le informazioni sulla diretta Trieste Pistoia in tv riguardano esclusivamente DAZN: è possibile seguire l’incontro di Serie A1 sulla piattaforma e in diretta streaming video tramite una app o internet.

DIRETTA TRIESTE PISTOIA: L’ALLIANZ STA FACENDO BENE

La diretta Trieste Pistoia ci accompagna per mano verso una partita che per l’Allianz potrebbe significare blindare ancor più la sua partecipazione ai playoff, anche se naturalmente manca tutto un girone da disputare e le cose potrebbero cambiare. Intanto Trieste, come già detto, sta confermando quelle che erano le premesse: una campagna acquisti che porta in dote Colbey Ross, Denzel Valentine e Markel Brown significa inevitabilmente puntare alla parte alta della classifica, l’Allianz sta dunque rispettando le consegne e adesso vuole fare l’ulteriore salto di qualità perché la Top 4 e il fattore campo nel primo turno potrebbe essere alla portata.

Va rapidamente alla deriva Pistoia, che non vince da una vita: anche per la Estra potremmo dire che il tempo per sistemare le cose ci sia tutto, è sicuramente vero ma intanto in città è guerra aperta o comunque forte ostilità della tifoseria nei confronti della dirigenza, nello specifico Ron Rowan che, allontanando Nicola Brienza, ha dimostrato di non avere le idee troppo chiare e poi ha di fatto dato il benservito a Dante Calabria, con il quale Pistoia stava viaggiando a un ritmo da post season per quanto poco fosse passato. Adesso è tutto da ricostruire e non è detto che le cose siano necessariamente destinate a migliorare: tira brutta aria in casa Estra, decisamente…