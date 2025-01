DIRETTA UNION CLODIENSE ARZIGNANO, BIANCHINI PUNTA AI PLAYOFF

Il ricco sabato del Girone A di Serie C continua con la diretta Union Clodiense Arzignano in campo alle 15,00 del 25 gennaio 2025. L’incrocio è tra due squadre che vivono momenti di classifica totalmente opposti e cerca punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. L’Union Clodiense si trova all’ultimo posto in classifica dopo aver vinto per 0 a 2 l’ultima partita giocata in casa della Lumezzane. Meglio l’Arzignano che si trova all’undicesimo posto dopo aver perso l’ultima partita in casa contro il Trento per 1 a 2.

DIRETTA UNION CLODIENSE ARZIGNANO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Union Clodiense Arzignano sarà possibile in esclusiva su Sky che trasmetterà la partita anche in streaming su NOW TV e Sky GO. In alternativa, potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale.

UNION CLODIENSE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa sfida. L’Union Clodiense di Tedino andrà in campo con una difesa a tre formata da Vukusic, Munaretto e Sinn a difesa della porta di Gasparini. Lattanzio e Biondi saranno i due esterni di centrocampo a sostegno di un tridente formato da Kostadinov, Sinani e Martignago.

L’Arzignano di Bianchini, invece, andrà in campo con un 3-5-2 con Shiba, Milillo e Boffelli a difendere la porta di Boseggia. Lakti, Cerretelli e Bordo comporranno la mediana a sostegno delle due punte che saranno Lunghi e Mattioli.

UNION CLODIENSE ARZIGNANO, LE QUOTE

Gli ospiti potrebbero partire leggermente favoriti nella diretta Union Clodiense Arzignano, almeno secondo il pronostico con le quote Snai. Infatti, se il segno 1 è quotato a 2,70 e con il segno X si salirebbe a 3,20, ecco che il colpo esterno degli ospiti varrebbe “solo” 2,35 volte la posta in palio.

