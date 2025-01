DIRETTA VENEZIA TRENTO (RISULTATO 44-39): INTERVALLO

Venezia Trento 44-39: è appena finito il primo tempo al Taliercio e possiamo sicuramente parlare di una partita interessante, nella quale la Reyer sta facendo vedere di essere realmente tornata su buoni livelli. Trento parte meglio, il primo periodo si conclude sul 18-26 e lascia intendere che la Dolomiti Energia possa prendere anche il largo, sulla scia di quanto fatto all’inizio di questo campionato. È però, appunto, solo un’impressione: il secondo quarto è appannaggio di Venezia (26-13) che si mette all’opera con un Mfiondu Kabengele che, dopo la stoppata decisiva per la vittoria in Eurocup, guida i giochi offensivamente stasera rivelando di essere ormai diventato un big.

Trento gioca molto di squadra, dando palla in mano soprattutto a Quinn Ellis e Jordan Ford ma provando a coinvolgere tutti; al momento non si è ancora del tutto attivato Anthony Lamb ma si possono apprezzare le prestazioni di Myles Cale e soprattutto Saliou Niang in uscita dalla panchina, buona energia portata alla causa di un’Aquila che però, dopo aver strappato in apertura di partita, è tornata nei ranghi facendosi sorprendere dalla verve e dalla forma fisica avversaria. La diretta Venezia Trento non è naturalmente finita, vedremo cos’altro succederà… (agg di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DELLA DIRETTA VENEZIA TRENTO

Per la diretta Venezia Trento potrete rivolgervi a Eurosport 2 e sulla piattaforma DAZN, che offre una visione in diretta streaming video.

VENEZIA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci finalmente alla diretta Venezia Trento, che abbiamo detto essere stata nel 2017 la finale scudetto: all’epoca una grande sorpresa – ma lo sarebbe tecnicamente anche oggi – con interpreti che non sono più quelli che ora rappresentano le due squadre. A cominciare dagli allenatori: Walter De Raffaele ha vinto un altro scudetto, una Coppa Italia e la Europe Cup con la Reyer ma poi è stato esonerato, poco dopo la sua avventura è ripartita da Tortona con cui spera ora di prendersi un’altra qualificazione ai playoff e intanto fare bene in Coppa Italia.

A Trento invece l’allenatore era Maurizio Buscaglia, che ha lasciato la Dolomiti Energia nel 2019: quest’anno era ripartito dalla Serie A2 ma in una piazza di grande ambizone e calore come Pesaro, avrebbe potuto ripercorrere la strada battuta con l’Aquila (portata al piano di sopra) ma l’esperienza si è conclusa dopo 15 giornate con appena cinque vittorie, e il suo posto è stato preso da Meo Sacchetti. Adesso però come detto i protagonisti di questa sfida del Taliercio sono altri, e allora affidiamoci subito al parterre per scoprire come andranno le cose perché la diretta Venezia Trento comincia sul serio! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA TRENTO: ALL’INSEGUIMENTO DELLA STORIA!

Possiamo dire che la diretta Venezia Trento, che si gioca alle ore 16:45 di domenica 16 gennaio 2025, sia un inseguimento alla storia. Ora, la Dolomiti Energia arriva al Taliercio da prima in classifica: esaurita la grande serie iniziale con un calo anche strutturale, Trento è tornata alla vittoria contro Treviso e in questo modo ha tenuto il passo delle grandi rivali.

Oggi pomeriggio però affronta una trasferta tutt’altro che agevole: infatti Venezia ha inaugurato a sua volta una striscia positiva che l’ha portata a ridosso della zona playoff, obiettivo minimo per la Reyerche è in un momento assolutamente positivo. .

DIRETTA VENEZIA TRENTO: REYER ORA DI SLANCIO

La diretta Venezia Trento naturalmente ci parla anche delle due squadre che sono ancora in corsa per un posto nei playoff. Trento come più volte ripetuto ha trovato uno straordinario avvio di Serie A1 vincendo le prime dieci partite, poi era anche naturale che calasse ma intanto è sempre lì a giocarsi il primo posto; adesso invece sta arrivando il momento di Venezia.

La Reyer ha sicuramente pagato qualche infortunio a causa del quale Neven Spahija non è riuscito ad amalgamare il roster, nel momento in cui gli effettivi sono stati a disposizione i lagunari hanno dimostrato di essere un’ottima squadra, costruita ancora una volta per arrivare ai playoff dove magari sperare in un accoppiamento che porti in semifinale. Peccato non ci sia stato tempo e modo di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, ma la seconda parte di stagione potrebbe portare parecchie soddisfazioni a Venezia che, dopo la vittoria sull’Olimpia, spera di prendersi anche lo scalpo di Trento in un altro big match di campionato.