DIRETTA VENEZIA UDINESE, TESTA A TESTA

È il momento di parlare della diretta di Venezia Udinese da un punto di vista storico per cercare di capire insieme chi potrebbe avere la meglio in questo confronto osservando i precedenti in questi testa a testa. Partiamo con il dire che la maggior parte delle partite disputate tra i friulani e i lagunari risale alla fine degli anni novanta, solo da pochi anni infatti abbiamo avuto il piacere di rivivere questo affascinante match.

Nel millennio scorso la rivalità sorrideva agli odierni padroni di casa, mentre adesso invece l’ago della bilancia sembra essersi spostato dalla parte dei bianconeri, vediamo come: in totale abbiamo dieci precedenti in Serie A tra queste due squadre, tre vittorie per i veneti guadagnate tutte alla fine degli anni novanta, tre pareggi sempre in quegli anni e quattro vittorie per l’Udinese che negli ultimi due incontri ha vinto uan volta per 3-0 e una volta per 2-1. Deulofeu è stato il marcatore nelle due partite sopracitate, soprattutto in quella per 3-0 che era figlia di una prestazione monstre del francese che infatti in quell’anno andò a sfiorare i quindici gol in campionato. Speriamo che questo excursus vi sia piaciuto, vi invitiamo a rimanere su questa pagina per le statistiche della diretta di Venezia Udinese. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA UDINESE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Venezia Udinese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN che detiene i diritti della Serie A in Italia. Sarà anche possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori del match con costanti aggiornamenti.

I FRIULANI CERCANO UN’ALTRA VITTORIA

In campo al Penzo di Venezia la diretta Venezia Udinese valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Alle 18,30 di mercoledì 30 ottobre 2024 si sfideranno due squadre che vivono momenti opposti ma vogliono i tre punti per allungare la classifica. Il Venezia di Di Francesco arriva da un 2 a 2 in casa del Monza ma è fermo in fondo alla classifica con soli cinque punti a pari merito del Lecce ultimo. Meglio l’Udinese che sta stupendo sotto la guida di Runjaic ma ha perso un po’ di terreno soprattutto per via dell’infortunio di Thauvin che ha limitato la fase offensiva.

VENEZIA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. Di Francesco punterà ancora sul 3-5-2 con Stankovic stabilmente tra i pali al posto di Joronen. Idzes, Svoboda e Haps completeranno la difesa con Zampano ed Ellertsson sugli esterni chiamati anche a difendere. Duncan, Busio e Andersen completeranno il centrocampo e sosterranno un attacco con Oristanio a sostegno di Pohjanpalo.

Solo certezze in casa Udinese con Runjaic pronto a confermare la miglior formazione possibile. Thauvin potrebbe recuperare per la panchina e in attacco sono pronti ancora Lucca e Davis. Payero, Karlstrom e Lovric formeranno il terzetto di centrocampo con Kamara ed Ehizibue sugli esterni. Kabasele, Bijol, Toure difenderanno la porta della certezza Okoye.

VENEZIA UDINESE, LE QUOTE

Secondo le quote proposte da Sisal, la diretta Venezia Udinese si pronostica come equilibrata ed incerta almeno sulla carta. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti e vedono il loro 1 a 2,75 contro il 2 per gli ospiti a 2,60 e il pareggio X a 3,10.