Don Matteo 14 anticipazioni puntate finali, Diego farà una scelta tra Vittoria e Giulia?

Manca pochissimo al gran finale di stagione di Don Matteo 14, la penultima puntata andrà in onda questa sera, martedì 17 dicembre 2024, mentre il gran finale verrà trasmesso giovedì 19 dicembre 2024. Tutti i nodi verranno al pettine e finalmente si scoprirà cosa c’è dietro l’incidente e la morte di Patrizia Cecchini, chi e perché ha aggredito il Colonello Giulio Tommasi ma soprattutto spazio avranno i sentimenti: Diego farà una scelta tra Giulia e Vittoria? Le new entry principali di questa stagione hanno tenuto banco in tutte queste puntate con le loro vicende amorose.

A cominciare dal Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) che si è fatto trasferire a Spoleto per tentare di riconquistare l’ex fidanzata storica, la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) che però è in procinto di sposarsi con Egidio (Federico Maria Gentile). Nel frattempo però la sorella di Don Massimo, interpretata da Federica Sabatini, Giulia Mezzanotte finisce per innamorarsi del nuovo Capitano. Tutto viene stravolto quando Vittorio capisce di essere ancora innamorata di Martini e lascia Egidio a questo punto Diego chi sceglierà tra Giulia e Vittoria?

L’ultima puntata di Don Matteo 14 andata in onda giovedì scorso è stata un duro colpo per i ‘Mezzanottini’, i fan che tifano per la storia d’amore tra Giulia e Diego. Vittoria si è fatta nuovamente avanti con Diego e Giulia lo ha scoperto nel peggiore dei modi. Infatti, quando si è finalmente decisa a dichiararsi al Capitano invitando ad uscire insieme, lui non solo si è tirato indietro ma ha fatto di peggio non presentandosi all’appuntamento perché ha incontrato Vittoria. Lei ha deciso di lasciare Egidio e di riprovarci con lui. I due si baciano e Giulia li vede.

Sui social è scoppiata la protesta: “Posso dirlo? ODIO questa scena… quando l’ho vista mi è partito un NO grande come una casa. Tanto non dura…ci vuole solo il tempo tecnico con cui Diego capisca cosa vuol dire essere amati per ciò che si è veramente. Bravissimi gli attori comunque..per farci incazzare così la recitazione è davvero top👏👏”; “Tasto: per noi questa scena non è mai esistita, vogliamo lo slowburn, la svegliazione del capitano su Giulia e che ci facciano mangiare per almeno altre tre stagioni”. Tuttavia nulla è ancora definitivo, mancano due puntate che saranno piene di risvolti e dalle anticipazioni su Don Matteo 14 si scopre Diego chi sceglie tra Giulia e Vittoria e per la barista ci saranno anche degli inaspettati alleati: il Maresciallo Cecchini e l’ex della PM Egidio, anche lui pronto a tutto pur di riconquistare la sua amata. Insomma se ne vedranno delle belle.