Donatella Milani, chi è e carriera della cantautrice: il successo di Su di noi con Pupo

Nel panorama di cantautori e cantautrici italiane figura anche Donatella Milani, classe 1963 e originaria di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Una passione per la musica e per il canto che la accompagna sin da bambina quando, all’età di 4 anni, partecipa allo Zecchino d’Oro; è però nel periodo dell’adolescenza che arriva la prima vera svolta nella sua carriera, ovvero l’incontro con Pupo, con cui ha anche intrecciato una breve relazione.

Donatella Milani e la relazione con Pupo negli anni '70/ L'incontro e la collaborazione in "Su di noi"

Questioni sentimentali a parte, Donatella Milani assieme al celebre cantante e a Paolo Barabani hanno scritto nel 1980 il testo della celeberrima Su di noi, una delle principali canzoni del repertorio artistico di Pupo ed ispirata proprio alla loro storia d’amore sbocciata alla fine degli anni ’70. Successivamente la cantautrice trionfa nel 1982 al Festival di Castrocaro con Perché mi sento sola, l’anno successivo arriva invece la grande occasione del Festival di Sanremo con il brano Volevo dirti, che raggiunge il secondo posto in classifica.

Donatella Milani in tv: la lite con Donatella Rettore a Ora o mai più

La carriera di Donatella Milani nel mondo della musica subì un brusco stop nella metà degli anni ’80, a causa di alcuni problemi alle corde vocali; la sua attività di autrice non si fermò e arrivò una grandissima occasione nel 1993, quando Caterina Caselli la arruolò nella Sugar e con lei collaborò alla stesura dei testi di alcune canzoni dell’album d’esordio di Gerardina Trovato.

Negli ultimi anni, inoltre, Donatella Milani ha preso parte a diversi programmi televisivi, compreso lo show di Rai 1 Ora o mai più. E, proprio all’interno del programma nel 2019, fu coinvolta in una durissima lite con la sua coach Donatella Rettore, partita da alcuni giudizi piuttosto critici della concorrente sull’operato della sua “maestra”. Fu uno degli episodi più discussi e ricordati della storia del programma; alla fine, in seguito alla lite, ci fu la riappacificazione nel corso dell’ultima puntata.