Il talento cristallino le appartiene, nei campi più disparati; modella, cantante, attivista. Gessica Notaro merita le vetrine più importanti non solo per il valore della sua storia personale ma soprattutto per i meriti che forse – se non fosse stato per la crudeltà umana – l’avrebbero portata già lontano dal punto di vista del successo. Conosciamo bene le sue peculiarità artistiche e purtroppo altrettanto la sua tragica storia di vita, turbata dal gesto vile del suo ex fidanzato Edson Tavares; autore dell’aggressiione che nel 2017 le causò la perdita della vista dall’occhio sinistro.

E’ stata proprio Gessica Notaro nel tempo a raccontare al mondo chi è Edson Tavares, l’ex fidanzato autore dell’aggressione che nel 2017 le ha fatto temere per la sua stessa vita. “Era diventato sempre più geloso e violento, ha massacrato di botte anche un mio collega”. Prima la decisione di prendere strade diverse, poi le denunce per una vioenza ormai già copiosa ed affermata. L’uomo aveva avuto anche un’ordinanza restrittiva da rispettare proprio a tutela di Gessica Notaro dopo le numerose denunce ai danni del suo ex fidanzato.

Eppure, la follia umana purtroppo non conosce limiti giuridici; Edson Tavares – ex fidanzato di Gessica Notaro – nel 2017 raggiunse l’abitazione della cantante a Rimini e come gesto becero pensò di sfigurarla gettandole sul volto dell’acido. Impossibile immaginare le emozioni di quel momento, la sofferenza di quegli attimi e dei periodi a seguire.

Gessica Notaro ha perso la vista dall’occhio sinistro ma non ha mai perso la voglia di vivere, di combattere a sostegno delle donne vittima di violenza e soprattutto coltiva ancora il sogno di poter presto ottenere nuovamente la vista. Nel frattempo, la giustizia è arrivata in riferimento alla pena inflitta all’autore dell’aggressione ovvero il suo ex fidanzato Edson Tavares: condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione.

