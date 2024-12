Elena Monorchio, chi è la moglie di Luca Barbareschi

Oggi pomeriggio Luca Barbareschi sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, durante il talk dedicato a quanto accaduto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024. In queste settimane l’attore si è fatto conoscere non solo per le sue doti da ballerino, ma anche per la sua storia personale e privata sulla quale si è spesso sbilanciato, sorprendendo tutti. In particolare, in una delle precedenti puntate, ha ammesso di vivere un periodo di crisi con la moglie Elena Monorchio, la donna della sua vita.

L’attore prima di lei è stato sposato con Patrizia Fachini, da cui ha avuto le tre figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. In seguito ad una storia d’amore di 7 anni con Lucrezia Lante della Rovere, ha conosciuto la compagna e attuale moglie Elena Monorchio. Molto riservata, sappiamo che è la figlia dell’economista ed ex Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio; al fianco dell’attore, con il quale si è sposata nel 2015 e dal quale ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio, si è mostrata in rarissime occasioni durante alcuni eventi pubblici.

Luca Barbareschi e la crisi con la moglie: “Ho fatto delle cose che…“

A Ballando con le stelle 2024, in una delle precedenti puntate, Luca Barbareschi ha interpretato un ballo dedicato alla fine di un amore. E, in quell’occasione, ha raccontato della crisi con la moglie Elena Monorchio: “Ho fatto delle cose che hanno fatto soffrire molto la persona che amo, che mi ha detto ‘non ce l’ho con te perché hai fatto questo, quello o quello ma perché non me lo hai detto, mi ha fatto sentire sola’. E questa è una cosa che l’ha delusa. È una bellissima dichiarazione d’amore perché non c’è il giudizio”.

Ricordando poi il loro innamoramento, ha speso parole al miele per descrivere la sua dolce metà: “Mi sono innamorato di come mi ha tenuto la mano, mi ha messo la mano nei capelli ed ho sentito che potevo ricominciare. È la donna più interessante, più affascinante, più elegante, più intelligente, colta e veloce. Mi piace tutto di lei, è la donna più importante della mia vita“.