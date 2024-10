Elena Monorchio è la moglie di Luca Barbareschi: la stoccata al marito

Con la partecipazione a Ballando con le stelle 2024, Luca Barbareschi è tornato sotto i riflettori e, con lui, anche la sua vita privata. Tendenzialmente abbastanza riservato in merito ai suoi affetti, Barbareschi ha spesso parlato dei suoi figli nei video che hanno anticipato le sue esibizioni in pista, ma poco di sua moglie Elena Monorchio. Un rapporto complicato il loro, che dura da molti anno tra alti e bassi.

Proprio Elena Monorchio si sarebbe resa protagonista di una stoccata nei confronti di Luca Barbareschi. È questo, infatti, che ha raccontato Caterina Balivo durante l’ospitata del conduttore a La Volta Buona, rivelando che Guillermo Mariotto, proprio uno dei giurati di Ballando, ha incontrato Elena dietro le quinte, chiedendole il suo pensiero sull’avventura del marito nel programma. La risposta della donna è stata una frecciatina: “Meno male che mio marito è lì con voi, perché sono stati 15 anni di Vietnam con lui”.

Elena Monorchio, come sono i rapporti col marito Luca Barbareschi

Parole che Caterina Balivo ha riportato a Luca Barbareschi, al suo fianco in studio. La reazione del regista è stata una risposta a tono: “Con lei io ero però in Corea. Ognuno era in uno stato diverso. Aveva però ragione mia moglie. Sono stati anni non facili per lei”. Barbareschi non ha negato, dunque, le difficoltà vissute nella coppia, soprattutto da parte di sua moglie Elena Monorchio, pur non entrando ulteriormente nel dettaglio. Fatto sta, che il regista e conduttore ha ammesso ora di essere pronto ad amare di nuovo: “É una cosa molto importante, che riguarda molte persone, e Ballando è stato il motore di tutto questo”, ha spiegato, ammettendo di sperare che quell’amore sia proprio sua moglie.