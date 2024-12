Elfrida Ismolli e il primo incontro con Edoardo Vianello: “Ci siamo trovati dal dentista”

Dopo lo storico matrimonio finito male con Wilma Goich, nella vita di Edoardo Vianello l’amore ha ritrovato posto grazie a Elfrida Ismolli, divenuta la sua terza moglie. Il loro matrimonio è andato in scena nel 2006, a seguito del primo incontro risalente a circa vent’anni fa e avvenuto in maniera del tutto particolare, come svelato dal cantante a La volta buona di Caterina Balivo: “Ci siamo trovati dal dentista” ha svelato l’ex marito di Wilma Goich.

Morte Michele Merlo, causa civile per medico di base e azienda sanitaria/ Famiglia chiede risarcimento

Edoardo Vianello si era da poco liberato dal suo secondo matrimonio e tutto aveva messo in programma, tranne che ritrovare la felicità sentimentale in un lasso di tempo così breve: “Dopo il divorzio dalla seconda moglie avevo un appuntamento programmato per una pulizia dei denti, prima di me c’era un cliente quindi io aspettavo in sala d’attesa e c’era questa ragazzina…” le parole del cantante nel talk di Rai1.

Figli Vittorio Sgarbi, chi sono Evelina e Alba/ "Fanno in tempo a farsi suore invece di trovare maschiacci"

Edoardo Vianello e l’amore con Elfrida Ismolli: “Si è dedicata completamente a me”

Dopo due matrimoni finiti male, Edoardo Vianello è riuscito a trovare quella che ha definito la donna della sua vita in circostanze del tutto casuali, ma spesso la vita apparecchia tutto e noi non dobbiamo fare altro che godere di ciò che ci offre. L’amore con Elfrida Ismolli si è rivelato totalizzante per Edoardo Vianello, che ha confidato: “Lei ha più delle altre perché prima di tutto si è veramente dedicata a me, alla mia carriera, mi segue e mi consiglia in tutto, mi veste, anche se ha un carattere burbero” ha sottolineato l’ex marito di Wilma Goich.

Laura Maddaloni, chi è la moglie di Clemente Russo/ Le figlie Rosy, Jane e Janet: "Sono tre campionesse"

Una relazione che a distanza di anni prosegue, con gli alti e bassi che contraddistinguono tutti i rapporti, ma che sembra aver donato la serenità definitiva a Edoardo Vianello, che non ne vuole sapere di rinunciare ai sentimenti e all’amore per la sua Elfrida Ismolli.