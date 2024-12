Emanuele Fiori sarà squalificato dal Grande Fratello 2024 per il comportamento avuto con Zeudi Di Pama?

Dopo una prima settimana in sordina, Emanuele Fiori è finito sotto i riflettori del Grande Fratello 2024 per una vicenda però molto spiacevole. Il nuovo inquilino ha fatto e sta facendo discutere per quanto accaduto sotto le coperte con Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia che si è da lui sentita molestata. Un video, che sul web è diventato virale, mostra Emanuele che si infila nel letto di Chiara Cainelli e Zeudi e abbraccia entrambe, poi, sotto le coperte, si vedono movimenti con le mani chiaramente non distinguibili chiaramente.

I gesti sotto le coperte di Emanuele hanno scatenato il fastidio di Zeudi che si è sentita costretta ad abbandonare il letto controvoglia, come lei stessa ha poi ammesso. Successivamente, l’ex Miss Italia avrebbe pianto ammettendo di essere stata toccata sotto le coperte da Emanuele Fiori. Una situazione che ha sollevato in pochi istanti l’indignazione del web, che si è schierato quasi del tutto dalla parte della ragazza.

Web contro Emanuele Fiori: “Fuori dal Grande Fratello!”

Il popolo del web sta dalla parte di Zeudi Di Palma, soprattutto in virtù del filmato che ormai gira da giorni. Secondo molti, Emanuele Fiori andrebbe squalificato dal Grande Fratello 2024 per il comportamento avuto nei confronti della ragazza, anche quando lei si è poi mostrata chiaramente infastidita dalla sua vicinanza nel letto. La reazione di Zeudi è, infatti, chiara nel video (che trovate alla fine dell’articolo), e il fatto che si tocchi poi un argomento così delicato come quello delle molestie non ha fatto che alimentare ancor di più l’ira del popolo del web. “Zeudi non mente, sta anche piangendo per questo, cacciatelo!” è uno dei tanti commenti contro la permanenza di Emanuele nella Casa. Cosa deciderà il Grande Fratello?

