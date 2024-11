Endless Love anticipazioni turche: Kemal accusato dell’omicidio di Asu

Nelle puntate della dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan che stanno andando in onda in questi giorni al centro delle trame c’è un inquietante mistero: che fine ha fatto Asu? Nihan e Kemal dopo aver scoperto da Gurcan che è stata lei ad assoldarlo per uccidere con del veleno Ozan si sono recati nella sua abitazione ma della sorella di Emir non c’era traccia. Ed adesso da Endless Love anticipazioni turche si scopre che cos’è successo davvero ad Asu. Kemal nel frattempo sarà invaso dai dubbi, si renderà conto di non avere dei ricordi nitidi della serata ed inizierà a ritenere che sia stato proprio lui ad ucciderla.

E non è tutto perché tramite dei flashback verrà fuori che il Soydere e la donna si sono realmente incontrati quella sera per firmare i documenti del divorzio tuttavia l’uomo non ricorderà più nulla di quell’incontro ma un particolare inquietante farà temere per l’ipotesi peggiore: ha un profondo taglio sulla mano che non ricorderà come si è procurato e perché. Sempre più sconvolto e preoccupato visionerà i filmati delle videocamere di sorveglianza e scoprirà che quel giorno non è mai uscito di casa. Insomma, Kemal ha ucciso Asu? Qualcuno sta cercando di incastrarlo oppure davvero l’ingegnere Soydere ha fatto del male alla moglie?

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: Kemal in carcere ma Asu è viva!

La dizi turca ha abituato il suo pubblico ai colpi di scena ed ai risvolti inaspettati e nelle prossime puntate non ci saranno eccezioni. Da Endless Love anticipazioni turche, infatti, si scopre che Emir e Galip saranno sempre più convinti che la Asu sia stata uccisa da Kemal e vorranno scoprire al più presto la verità dei fatti ed anche la nuova commissaria Mercan sarà sempre più convinta che la sorella di Emir sia morta e concentrerà i suoi sospetti su Soydere che verrà arrestato con l’accusa del possibile omicidio di Asu. La verità, tuttavia, è totalmente diversa: Asu è viva. Spinta dall’idea che se l’ingegnere non sarà suo non dovrà essere di nessun altro ha inscenato il suo omicidio con l’aiuto di Tufan da sempre innamorato di lei e pronto a fare qualsiasi cosa. Il piano diabolico di Asu andrà a segno ed anche Emir, convinto che la sorella sia morta cercherà di vendicarsi dell’eterno rivale