Enzo Paolo Turchi e la brutta strada rifiutata da piccolo: “Mi dicevano…“

Un commovente Enzo Paolo Turchi ha ripercorso al Grande Fratello 2024 la sua storia personale, segnata da numerosi traumi del passato e dalla povertà in cui versava la sua famiglia quando era ancora piccolo. Il coreografo, in particolare, è stato incalzato da una domanda di Alfonso Signorini che ha fatto riferimento ad un particolare episodio del suo passato, quando rischiò di prendere una brutta strada ma dalla quale fortunatamente riuscì ad allontanarsi.

Rievocando il periodo in cui era un allievo del Teatro San Carlo di Napoli e studiava danza, il concorrente ha ricordato di aver fatto diversi lavoretti pur di racimolare del denaro. E, in particolare, ha raccontato di aver ricevuto una proposta: “Quando sui 15 anni ero un allievo al San Carlo, di nascosto la sera andavo a fare l’apertura agli strip delle ragazze, c’era un locale notturno. Io ballavo e poi c’erano gli spogliarelli, e lì mi capitava spesso che mi dicevano: ‘Vieni con noi che ti facciamo guadagnare‘“.

Enzo Paolo Turchi: “Molte volte sono stato tentato, ma…“

Enzo Paolo Turchi ricorda la rigidità delle regole sociali dell’epoca e, pensando soprattutto alla sua integrità morale e al suo sogno di diventare un ballerino in futuro, alla fine rinunciò a tale proposta non meglio specificata: “All’epoca c’era il contrabbando di sigarette, mi dicevano: ‘Dai, ti metti là e vedi se viene la polizia e facciamo ste cose’. Non escludo che molte volte sono stato tentato, perché quando hai bisogno di sopravvivere… Poi però ho sempre messo sulla bilancia quello che puoi prendere e quello che puoi perdere. Io sapevo che perdevo il San Carlo se facevo una cosa del genere, se si sapeva ero fuori dal teatro!“.

Il concorrente del Grande Fratello 2024 ora riesce a liberarsi e parlarne più apertamente: “Oggi, essendo più grande, ne sto parlando e non mi sto emozionando. Sto superando tutto, perché in altri momenti io non riuscivo a parlarne“.