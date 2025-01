Eva Grimaldi e Imma Battaglia portano ormai avanti una relazione da tanti anni e si sono sposate nel 2019. Non hanno mai pensato di lasciarsi, e ancora oggi che l’attrice è al Grande Fratello 2024 continuano ad amarsi tantissimo. Le parole reciproche sono sempre state di grande rispetto e, qualche tempo fa, Eva Grimaldi aveva addirittura raccontato a Belve alcuni dettagli sulla loro relazione, come l’essere diventata “lesbica” a 50 anni ed essersi improvvisamente innamorata di una donna.

“Sono pansessuale” aveva detto a Francesca Fagnani, curiosa di questo colpo di scena. Eva Grimaldi ha infatti passato una vita da eterosessuale per poi riscoprirsi attratta da Imma Battaglia, poi diventata sua moglie. A Francesca Fagnani racconta anche di come all’inizio l’attivista non volesse farsi vedere pubblicamente in giro con lei mano nella mano. Il motivo? Secondo Eva Grimaldi aveva paura per il suo lavoro e che non la chiamassero più per recitare. Una giustificazione che aveva reso Francesca Fagnani piuttosto dubbiosa durante la celebre intervista andata in onda a novembre 2022. “Uomo donna per me non ha importanza, sono binaria e pansessuale“, ha dichiarato l’attrice: “Lei è la mia marita, amo una donna“.

Prima che Imma Battaglia entrasse nella sua vita, Eva Grimaldi stava combattendo con la depressione scaturita dalla fine della relazione con il suo ex marito. “Volevo sfogarmi e piangere, ma se lo facevo con un uomo avevo paura ci provasse“, aveva spiegato l’attrice. Quest’ultima ha dichiarato di essere piuttosto disperata, e in effetti si è dichiarata un po’ pesantuccia e apprensiva: “Se Imma ha mal di testa io sono come mia madre e voglio subito curarla“.

“T’amerò fino al tuo ultimo respiro“, aveva detto Eva Grimaldi a Imma Battaglia, prima e unica donna che ha amato e che poi l’ha tirata fuori dai vizi, come lei stessa ha raccontato. Dopo essere stata abbandonata dalla mattina alla sera dal suo ex marito, Eva Grimaldi si era data all’alcol sviluppando una sorta di dipendenza. “Mi sono trovata a 50 anni che mi è mancata la terra sotto ai piedi“, ha spiegato l’attrice, che beveva continuamente alcolici per non pensarci. In passato aveva fatto abuso anche di cocaina, ma grazie alla famiglia è riuscita a tornare sulla retta via, capendo che quello era stato solo un momento.

