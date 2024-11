Marito e figli Alessia Merz, chi sono Fabio Bazzani, Niccolò e Martina: “Sognavamo di costruire una famiglia”

Da quasi vent’anni Alessia Merz e Fabio Bazzani condividono l’amore e grazie a questo hanno creato una famiglia felice, mettendo al mondo i figli Niccolò e Martina. Una storia d’amore per niente banale, che all’epoca fece scalpore anche per via delle dicerie sulle relazioni tra calciatori e veline.

Intervistata dal Corriere della sera, Alessia Merz ha raccontato così la storia d’amore sbocciata con l’ex calciatore Fabio Bazzani: “Il mattino dopo abbiamo fatto colazione insieme leggendo la Gazzetta dello Sport, dopo cinque giorni eravamo fidanzati, poco dopo sono partita per l’Isola dei Famosi, quando sono uscita temevo che mi avesse dimenticato, invece mi ha chiesto di sposarlo e ho detto sì, ci ho messo un mese a spiegare ad amici e parenti che era solo amore folle e non ero incinta” le parole dell’ex valletta di Non è la Rai.

Alessia Merz e Fabio Bazzani, chi sono i figli Niccolò e Martina: “Lui fa il calciatore”

Dalla storia d’amore, che ancora oggi va avanti, tra Alessia Merz e Fazio Bazzani, sono nati i figli Niccolò e Martina, lui nel 2006 e sogna di seguire le orme paterne: “Nicolò fa il calciatore… Il padre è contento ma non si intromette, sta in disparte e lascia parlare l’allenatore anche se da dei consigli” ha detto la showgirl in una intervista concessa a La volta buona.

Riguardo alla figlia Martina, invece, Alessia Merz ha confessato: “Lei è un mix tra me e il suo papà e vuole fare anche lei parte del mondo dello spettacolo ma vuole fare anche la criminologa, è una ragazza molto solare” le parole della ex valletta di Non è la Rai che nel corso dell’intervista odierna a Verissimo tornerà sicuramente a parlare dei suoi cari.

