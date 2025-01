Eva Grimaldi parteciperà alla puntata di Storie di Donne al Bivio, in programma Venerdi 3 Gennaio 2025. Eva ha avuto diversi flirt e due matrimoni, quello attuale con Imma Battaglia ed uno invece avuto in passato con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso con i due che sono stati insieme per otto anni. Ma andiamo a vedere meglio chi è Fabrizio Ambroso.

L’uomo nasce a Verona nel 1968 e non si sa praticamente nulla o quasi riguardo la sua vita prima del matrimonio con la Grimaldi. Sappiamo che è un noto imprenditore italiano che si occupa di importazione ed esportazione all’estero di arredamenti. La sua azienda ha il fulcro a Verona ed a Brescia e piano piano Fabrizio ha ottenuto un discreto successo.

L’uomo è diventato noto nel mondo dello spettacolo esclusivamente per il matrimonio con Eva Grimaldi, arrivato per certi versi quasi all’improvviso. Non ha mai parlato pubblicamente di ciò che accadeva nella loro storia e sappiamo del loro matrimonio e successivo addio grazie alle parole di Eva che ha spiegato poi senza patemi: “Il suo non era vero amore, lui voleva l’attrice e non la donna!”

Eva Grimaldi e cosa è successo dopo il divorzio con Fabrizio Ambroso

Fabrizio ed Eva hanno divorziato da un giorno con lui che ha deciso di andare via e lei che ha raccontato il suo momento difficile: “Mi è caduto il mondo addosso e mi sono sentita abbandonata”. Eva ha raccontato che dopo il divorzio dall’imprenditore si è rifugiata nell’alcol, unica sua ancora di salvezza. Sempre parlando ai microfoni di Metropolitan Magazine la donna ha chiarito:

“Finita la nostra storia bevevo davvero troppo. E’ iniziato con qualche bicchiere, poi la sera a cena e senza accorgermene bevevo una bottiglia intera”. Eva ha raccontato chiarendo che dopo il divorzio ha spiegato: “Cercavo di stordirmi e piano piano ho iniziato a bere anche il whisky”.

Insomma una storia finita malissimo, ed Eva ha trovato nella compagna Imma Grimaldi una vera e propria ancora per aggrapparsi dopo le difficoltà. Eva ha definito la sua storia con Fabrizio Ambroso come una vera e propria delusione e ora fortunatamente ha riscoperto una nuova vita nella sua storia con Imma che le ha cambiato tutto.