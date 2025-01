Fanny Targioni Tozzetti è il vero e proprio sogno d’amore di Giacomo Leopardi e lo vedremo anche nella miniserie sul poeta, in programma Martedi 7 Gennaio 2025. La donna è stata per anni il desiderio proibito del Leopardi, che ha scritto anche diverse poesie dedicate all’amata. Un rifiuto che ha fatto molto male – come vedremo – all’artista.

Pietro Giordani, chi è lo scrittore e amico di Giacomo Leopardi/ Per il giovane poeta fu una figura paterna

Il suo vero nome era Francesca Ronchivecchi, figlia di Luigi Ronchivecchi e Teresa Manzi, sposò il professor Targioni Tozzetti e la coppia ebbe tre figlie. Una donna molto famosa per la sua bellezza, in molti la ricordano e Giacomo Leopardi ebbe un amore non corrisposto nei suoi confronti. Leopardi chiamò Francesca sotto lo pseudonimo di Aspasia – moglie di Pericle – in una delle sue poesie.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono diventati genitori/ Nata una bambina: nome scelto e video annuncio

Giacomo Leopardi conobbe Fanny nel 1930 grazie ad un amico comune, Alessandro Poerio, letterato e politico e Leopardi subito se ne invaghi per la sua attrazione. La donna non ha mai però corrisposto ciò a Leopardi che ha comunque scritto alcune opere, definite da alcuni come straordinaria, pensando all’amore per Fanny.

Fanny Targioni Tozzetti, alcune informazioni sull’amore non corrisposto di Giacomo Leopardi

Nella miniserie di Leopardi è l’attrice Giusy Buscemi ad interpretare la nobildonna. Negli anni Giacomo Leopardi scrisse non solo il Ciclo di Aspasia nei suoi confronti ma anche altre opere che diedero spazio ad una nuova poetica del Leopardi. I due si conoscono nel 1930 e continuano a sentirsi tramite delle lettere con la donna che considera Giacomo solo un amico.

Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello: gelosa di Lorenzo e Chiara/ "Mi sono sentita sola e sminuita"

Leopardi provò in ogni modo ma invano a conquistare Fanny Targioni Tozzetti e lei tra le altre cose intraprese una piccola storia con Antonio Ranieri, grande amico fraterno del poeta. Negli anni si è scoperto qualcosa in più sulla donna considerata da alcuni come ‘una donna facile’ a causa di un carattere estroverso ma particolare per quella determinata epoca.

Successivamente – come rivelato da Antonio Ranieri – Fanny fece finta di non aver mai compreso l’amore del Leopardi ed anzi in una lettera chiese a Ranieri l’identità di Aspasia , facendo finta di nulla. La donna mori’ a 88 anni il 29 Marzo 1889, all’età di 88 anni. E’ conosciuta a livello storico specialmente o potremmo dire esclusivamente per essere l’amore non corrisposto di Giacomo Leopardi.