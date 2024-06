Federica Lelli, chi è la fidanzata di Matteo Berrettini/ Gossip acceso ma i due non escono allo scoperto

Matteo Berrettini, chi è la fidanzata Federica Lelli: influencer ed ex di Ultimo

Matteo Berrettini è al centro della cronaca per i suoi meriti sportivi, ha battuto con una prestazione autoritaria sull’erba del Boss Open Duckworth in due set ed adesso vola nella semifinale di Stoccarda dove affronterà uno tra Bublik e Musetti. Meriti di gioco a parte, però, il tennista è finito spesso al centro del gossip anche per le sue frequentazioni e dopo la burrascosa fine con Melissa Satta, sembra che Matteo Berrettini abbia una nuova fidanzata, Federica Lelli.

Chi è Federica Lelli, nuova fidanzata di Matteo Berrettini? Pur non facendo parte del mondo dello spettacolo e dello sport non è una personaggio sconosciuto. Classe 1998, ha dunque 26 anni ed è un’influencer romana. È laureata in scienze politiche e relazioni internazionali. La sua popolarità, però, è dovuta alla frequentazione con il cantante Ultimo al quale è stata legata dal 2017 al 2019. A lei inoltre Niccolò Moriconi ha dedicato il brano 22 settembre. Dopo la fine della loro relazione i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Federica Lelli è la fidanzata di Matteo Berrettini? “I due progettano la convivenza”

Sembrerebbe proprio che la nuova fidanzata di Matteo Berrettini è Federica Lelli. Il tennista e l’influencer sono stati beccati insieme ad un pranzo nel marzo scorso. Il primo a lanciare lo scoop ed alimentare il gossip, però, è stato il magazine Chi che a maggio non solo aveva confermato la relazione tra i due ma aggiunto che tra l’amore procede così a gonfie vele che i due starebbero ipotizzando la possibilità di una convivenza a Montecarlo, dove il campione vive ormai da anni.

Gli scatti di Matteo e Federica insieme, infatti, era stati commentati dal magazine con l’eloquente didascalia: “Con Federica la convivenza potrebbe essere una prova generale per il futuro”. I diretti interessati al momento, però, non hanno confermato nè smentito il flirt ed i più attenti hanno notato che non si seguono sui social. La spiegazione però potrebbe essere molto più semplice: non vogliono finire in pasto al gossip e viversi la loro storia con il massimo riserbo.











