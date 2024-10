Il salotto de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo oggi ha dedicato ampio spazio alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2024. Per l’occasione, in studio anche Federica Nargi e il suo compagno d’avventura, il ballerino Luca Favilla. L’influencer si è raccontata partendo dalla sua vita privata piuttosto che dall’esperienza nel talent condotto da Milly Carlucci, in particolare sul possibile matrimonio con il compagno Alessandro Matri.

“Il matrimonio con Alessandro Matri? In questo momento non è una cosa che desidero, prima sì. Siamo felici insieme, non abbiamo bisogno di altro, abbiamo due figlie… Siamo una coppia molto riservata, non abbiamo mai dato modo di parlare quindi anche se fosse ce lo teniamo per noi”. Queste le parole di Federica Nargi in riferimento al possibile matrimonio con il compagno Alessandro Matri; l’influencer, in virtù della riservatezza di coppia, ha escluso una proposta romantica a Ballando con le stelle 2024 come successo nella passata edizione nel caso di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Federica Nargi è poi passata a raccontare l’esperienza a Ballando con le stelle 2024. “Questa esperienza mi sta piacendo da morire e voglio assolutamente vincere”, parole che sottolineano grande determinazione da parte sua. Un aspetto rincarato da una breve intervista rilasciata dal compagno Alessandro Matri nel dietro le quinte del talent e mandata in onda nella puntata odierna de La Volta Buona. “Sono venuto a vederla e portarle le bimbe, sono molto emozionato; ho vissuto il giorno prima quindi so quanta ansia ha provato ma sono contento per come è andata. Lei ci tiene tanto e io e le bimbe la sosteniamo da casa”. L’ex calciatore ha poi concluso con una dedica per Federica Nargi, con tanto di chiusura ironica. “Ciao amore, sei bravissima e mi devi una notte di sonno. Anche io a Ballando? Rovinerei la trasmissione…”.