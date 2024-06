Fedez, video scherzo telefonico a Salvini: “Com’è andata?”/ La replica: “Io ho smesso di farli a 12 anni”

Voleva fare uno scherzo telefonico a Matteo Salvini, per questo lo ha chiamato, ma forse Fedez sperava che il vicepremier non rispondesse, visto che quando lo ha fatto è rimasto sorpreso, visto che prima ha riagganciato e poi lo ha richiamato. Tutto è accaduto durante una diretta Twitch del rapper con il tiktoker “Il rosso più bello del web“: il primo ha proposto di chiamare il leader della Lega e gli altri hanno dato riscontro positivo.

“Tanto non risponderà mai“, ha detto Fedez, che però è stato spiazzato da Salvini, tanto da scoppiare a ridere, il quale quando è stato richiamato si è sentito chiedere un commento sulle elezioni. “Scusa, mi è partita la chiamata! Ma com’è andata? Bene, dai…“, si è giustificato l’artista prima di salutarlo, mentre non si è capito cosa gli ha risposto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che però ha commentato lo scherzo telefonico nelle ultime ore.

LA REPLICA DI SALVINI DOPO LO SCHERZO DI FEDEZ

Lì per lì Matteo Salvini non si è reso conto che era vittima di uno scherzo telefonico, lo ha scoperto evidentemente quando l’iniziativa di Fedez è diventata virale sui social. Il leader della Lega, durante una diretta Facebook, ne ha parlato rispondendo a un utente che gli aveva chiesto una valutazione del rapper. Salvini prima ha spiegato che alcune canzoni gli piacciono, precisandolo pur essendo consapevole di non essere amato da lui, poi ha colto l’occasione per tirare in ballo la questione dello scherzo. Il vicepremier ha ammesso che non pensava neppure fosse uno scherzo e che in quel momento era in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini.

Quindi, ha sentito il cellulare squillare e ha visto il nome Fedez sullo schermo: “Magari a quell’ora avrà avuto un problema“, ha pensato Salvini, che quindi lo ha salutato. A proposito di ciò che gli ha detto, ha rivelato di averlo invitato a prendersi un caffè, salvo poi scoprire che era appunto uno scherzo telefonico. “Io li facevo a 12 anni gli scherzi di quel tipo, quando c’era il telefono che dovevi girare con il dito, poi facevi la pernacchia e buttavi giù… a 40 anni il tempo degli scherzi telefonici è finito“, ha commentato Salvini, secondo cui è stato uno scherzo “sciocchino“. Quindi, ha chiuso la questione citando Charlie Chaplin e ha mandato un “bacione” a Fedez.

