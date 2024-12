Con Elena Monorchio, la sua seconda moglie, Luca Barbareschi ha messo al mondo due figli, Maddalena e Francesco Saverio, che ha chiamato così in onore di suo padre, che lo ha cresciuto da solo in quanto l’attore è stato abbandonato dalla mamma, Maria Antonietta, che lo ha lasciato a soli sei anni per fuggire con un altro uomo. Ma che padre è Luca Barbareschi e che rapporto ha con i suoi figli? I figli di Luca Barbareschi sono sei: dal primo matrimonio con Patrizia Fachini sono nate tre ragazze, Beatrice, Eleonora e Angelica.

Luca Barbareschi: chi è e genitori Francesco Saverio e Maria Antonietta/ "A sei anni mamma è andata via"

Dopo la fine del suo primo matrimonio, l’attore si è legato ad un’altra donna, Elena Monorchio, che ha sposato nel 2015: con lei ha avuto invece altri due figli, Maddalena e Francesco Saverio. Luca ha però anche un sesto figlio del quale ha rivelato ben poco: non è chiaro chi sia la mamma, molto probabilmente una sua fiamma o una relazione. Del sesto figlio, che non sappiamo se sia maschio o femmina, ha parlato proprio l’attore.

Clizia Incorvaia, chi è la moglie di Paolo Ciavarro: "Ho perso un figlio"/ "Nascondevo il pancino perchè..."

Figli di Luca Barbareschi, chi sono: “Sono stato molto affettuoso con loro”

Luca Barbareschi ha più volte affermato di voler “diseredare” i suoi figli. In realtà, come specificato più avanti, intendeva semplicemente che vorrebbe che loro se la cavassero da soli arrivati a un certo punto della loro vita, come ha fatto anche lui. A 18 anni, infatti, il papà gli ha detto “buona fortuna” mandandolo per la sua strada, insegnandogli così l’indipendenza.

Luca si è definito un padre “burbero benefico“, severo al momento giusto ma anche amorevole e affettuoso con i suoi sei figli. A Ballando con le Stelle 2024, l’attore e regista ha avuto modo di parlare anche dei suoi figli: “Sono stato molto affettuoso e generoso anche se forse non troppo presente. Soprattutto all’inizio della carriera a volte stavo in tournee e per loro era una eternità”.

Angelo Rizzoli, chi è l'ex marito di Eleonora Giorgi/ Dalla loro storia d'amore è nato il figlio Andrea