Maria Teresa Ruta ha avuto due figli, nati dal suo matrimonio con Amedeo Goria. La prima figlia, venuta al mondo nel 1988, è Guenda Goria, conosciuta per via di alcune partecipazioni a programmi tv. È inoltre una musicista: suona il pianoforte da quando è bambina ed è molto apprezzata per via del suo talento. Il secondo figlio della coppia è nato qualche anno più avanti, nel 1992: il secondo figlio di Maria Teresa e Amedeo si chiama Gian Amedeo. La giornalista ha un rapporto molto stretto con i suoi ragazzi, che oggi hanno la loro vita: Guenda solo pochi mesi fa l’ha resa nonna con l’arrivo del piccolo Noah, che ha avuto dal compagno Mirko Gancitano, che ha sposato proprio mentre era in dolce attesa.

Per quanto riguarda invece Gian Amedeo, anche per lui sono arrivati di recente dei cambiamenti importanti. Il ragazzo si è sposato qualche tempo fa con Francesca Claire Splait Horvat, come raccontato proprio da Maria Teresa Ruta: “A volte la vita può trasformarsi in una favola” ha scritto la mamma, emozionata dal grande passo del figlio che ha finalmente detto “sì” alla donna della sua vita.

Figli di Maria Teresa Ruta: “Non ho preferito la famiglia alla carriera”

Nonostante sia diventata mamma giovane, Maria Teresa Ruta ha deciso di proseguire con la sua carriera per la quale ha sempre lavorato alacremente, diventando una brava giornalista e ottenendo successi importanti. È stata brava, infatti, a coordinare tutto, riuscendo nel suo intento: quello di essere una brava mamma ma anche una professionista stimata. Un’impresa non da poco in un momento particolare e importante della sua vita. Nonostante ciò, è riuscita al meglio in tutto ciò che ha fatto.

“Una donna non deve rinunciare alla sua carriera per la famiglia, quante volte sentiamo dire alle mamme, alle zie, ‘ho sacrificato tutta la mia vita per i figli’. Ma no, ma perché?” ha affermato la giornalista. Nonostante ciò, i figli di Maria Teresa Ruta sono stati cresciuti con estremo affetto e lo dimostra lo splendido rapporto che tutt’ora hanno.

