Figli Paolo Sorrentino, chi sono Anna e Carlo: il pensiero speciale del regista

Oggi domenica 20 ottobre 2024 Paolo Sorrentino sarà ospite a Domenica In di Mara Venier e coglierà sicuramente l’occasione per soffermarsi anche sulla sua famiglia, la moglie Daniela D’Antonio, dalla quale ha avuto i due figli Anna e Carlo: “Siamo riusciti a fare tutto quello che sognavamo, ma all’inizio sembrava impossibile, niente è più importante” ha rivelato il cineasta riguardo al rapporto con i suoi cari ai quali è profondamente legato e non ha mai perso occasione per dimostrarlo nel corso delle varie interviste concesse negli anni.

I figli Paolo Sorrentino, la femmina Anna, ha circa 28 anni, mentre Carlo è più piccolo e ne ha 23, sono la luce degli occhi del regista e della moglie Daniela, sono riusciti a costruire negli anni una famiglia solida e felice.

Figli Paolo Sorrentino, il regista ammette: “Non sono bravo a insegnare”

Da regista negli anni Paolo Sorrentino è riuscito a passare l’arte e la sapienza ai tanti artisti che sono passati sulla sua strada, tra attori e colleghi, nella vita invece i figli occupano una parte centrale nella sua vita e più volte negli anni il regista ha provato a fare del suo meglio, rendendosi conto di una cosa, come svelato in una intervista concessa a Famiglia Cristiana:

“Non sono bravo a insegnare nulla, avevo dei sogni e li ho inseguiti con tenacia, a dispetto delle prospettive di partenza, che non erano così incoraggianti, spero che anche loro facciano lo stesso” ha rivelato Paolo Sorrentino riguardo alla sua esperienza di vita al fianco dei figli. Riguardo al domani, però, Paolo Sorrentino si è detto certo di una cosa: “Penso che sia il futuro a spaventare un po’ i giovani di oggi”.