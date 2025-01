Nonostante non ami sbandierare la sua vita privata, Marino Bartoletti nel corso della sua vita è riuscito a costruire una famiglia felice con la compianta moglie Carla Brunelli. La donna è purtroppo volata in cielo in seguito a un incidente avvenuto nel 2016 in casa, evento che ha ovviamente stravolto l’esistenza dello stesso giornalista e anche della sua famiglia, che si sono ritrovati ad andare avanti senza la donna di casa. Dalla storia d’amore tra Bartoletti e Carla Brunelli sono nate le figlie Cristina e Marina, che in qualche modo hanno deciso di seguire le orme paterne, lavorando comunque nel mondo dello spettacolo. Tra le poche informazioni reperibili riguardo alle figlie di Marino Bartoletti sappiamo che Cristina si è costruita una carriera come scenografa, mentre Marina è un’attrice e allo stesso tempo insegnante.

Cristiana Melis, chi è la moglie di Paolo Crepet: "Amo come mi cerca"/ "Sono la sua prima fan"

Le figlie di Marino Bartoletti hanno reso il noto giornalista e scrittore nonno nel corso della vita, un momento di grande felicità che l’esperto di musica e sport ha descritto così in una vecchia intervista concessa a I Fatti Vostri: “Quando sto con i miei nipoti, sono completamente disarmato”.

Figlie di Marino Bartoletti e il rapporto con i nipoti: “Mi diverto a giocarci insieme”

Nonostante il nome d’arte portato sulle spalle, le figlie di Marino Bartoletti sono riuscite a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, contando sulle loro forze e sfruttando il papà solo per i giusti consigli. Cristina e Marina sono sempre state il grande orgoglio del giornalista, che in passato ha speso parole molto speciali per le ragazze.

Carla Brunelli, com'è morta la moglie di Marino Bartoletti/ Fatale un incidente domestico

Sui nipoti Filippo e Alice, invece, Bartoletti ha confessato come passa il tempo al loro fianco, senza rinunciare al divertimento e alla spensieratezza che solo delle piccole creature sanno concedere: “Mi diverto a giocare con loro e cresco con loro, abbiamo tanto da imparare da queste nuove generazioni”.