PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: LE SCELTE AL CASTELLANI!

Leggiamo le probabili formazioni Empoli Inter, con le scelte dei due allenatori per la partita che al Castellani si gioca per la decima giornata di Serie A 2024-2025: sfida che va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 30 ottobre, nel turno infrasettimanale l’Inter cercherà di rialzare la testa dopo aver scialacquato una vittoria che sarebbe stata importantissima, invece nonostante due gol di vantaggio è arrivato l’incredibile 4-4 della Juventus con la conseguenza che i nerazzurri sono scivolati a 4 punti dal Napoli, continuano a concedere troppi gol e hanno sempre problemi riguardo un paio di elementi davvero importanti per la squadra.

Dopo due sconfitte l’Empoli è tornato a fare punti, anche se si è dovuto accontentare di un pareggio a Parma: prima i toscani sono andati in vantaggio, poi nel finale hanno rischiato di perdere e allora il punto ci può stare, anche perché permette a Roberto D’Aversa di rimanere lontano dalla zona calda della classifica. Adesso noi dobbiamo solo aspettare che al Castellani arrivi il momento di giocare, nel frattempo però facciamo qualche rapida valutazione sul modo in cui le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, e dunque prendiamoci del tempo per l’analisi approfondita delle probabili formazioni Empoli Inter.

PRONOSTICO E QUOTE EMPOLI INTER

Con le probabili formazioni Empoli Inter possiamo analizzare brevemente le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla partita, e che ovviamente ci parlano dei nerazzurri come chiari favoriti grazie al valore da 1,45 posto sul segno 2 per la loro vittoria, basti pensare che il segno 1 che regola l’affermazione dell’Empoli vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,25 volte quanto puntato mentre il segno X che sta a identificare il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita equivalente a 4,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE CONFERME DI D’AVERSA

Ancora con qualche assenza di troppo, D’Aversa imposta le probabili formazioni Empoli Inter con un 3-5-2 che potrebbe anche ricalcare in tutto e per tutto quello che ha iniziato la partita al Tardini: al momento sembra che l’unico ballottaggio davvero aperto sia quello classico tra Liam Henderson e Anjorin con quest’ultimo nuovamente favorito, dl resto tra indisponibilità e rosa non lunghissima l’Empoli ha poche alternative e dunque ecco ancora Alberto Grassi in mezzo al campo pur insidiato da Maleh e Haas, con Gyasi che fa l’esterno destro tattico e Giuseppe Pezzella che si piazza sull’altro versante del terreno di gioco.

In porta come sempre c’è Devis Vasquez, protetto da una difesa comandata da Ismajli e nella quale Goglichidze è ormai un titolare inamovibile, al pari di Viti che sta finalmente trovando il giusto spazio; per quanto riguarda il reparto offensivo dell’Empoli, l’ex Sebastiano Esposito proverà a stringere i denti ma più della panchina non dovrebbe avere, dunque il titolare sulla trequarti sarà ancora Solbakken che affiancherà Fazzini, come centravanti D’Aversa continua a puntare su Lorenzo Colombo ma con Pellegri che eventualmente potrebbe avere campo nel secondo tempo.

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve nuovamente rinunciare ad Acerbi e Calhanoglu: nelle probabili formazioni Empoli Inter il piacentino non può fare troppo turnover perché in questo momento la rosa si è accorciata, ma qualche modifica potrebbe esserci come l’inserimento di Bisseck (per Pavard) in una difesa completata da De Vrij e Alessandro Bastoni, mentre in porta andrà Sommer e, se a destra Darmian dovrebbe prendere il posto di Dumfries, a sinistra sarà confermato Dimarco e in mezzo potremmo vedere Frattesi nuovamente titolare, a lasciargli la maglia sarebbe Zielinski e dunque nuovamente titolari sia Barella, che agirebbe in cabina di regia, che Mkhitaryan.

I dubbi arrivano poi in attacco per quanto riguarda le probabili formazioni Empoli Inter: chiaramente dopo un pareggio beffardo come quello di domenica si punta immediatamente a tornare a vincere, da questo punto di vista Marcus Thuram e Lautaro Martinez dovrebbero essere titolari ma ci sono da considerare anche gli impegni seguenti, per questo Taremi e Arnautovic restano preallertati anche se poi le scelte di Inzaghi dovrebbero cadere sui primi due, vedremo se qualche ora se effettivamente arriverà la conferma in tal senso.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, A. Grassi, Giu. Pezzella; Fazzini, Solbakken; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhiraryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi