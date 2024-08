PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS COMO: CHI GIOCA IL POSTICIPO ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Como curiosiamo nella partita che stasera sarà il posticipo conclusivo della prima giornata di Serie A, un momento storico per il Como che torna nel massimo campionato ad oltre 20 anni dall’ultima volta grazie alla promozione ottenuta nella scorsa stagione e lo fa esordendo in casa della Juventus, test evidentemente difficilissimo ma che offrirà ai lariani un match in cui non avranno nulla da perdere. Un momento speciale anche per Cesc Fabregas, che vivrà una sorta di “derby” tra ex Barcellona con Thiago Motta.

L’attesa infatti sarà tutta per la prima ufficiale dell’ex Bologna sulla panchina della Juventus. Le amichevoli estive a dire il vero non sono state molto incoraggianti, ma è anche vero che Motta sta impostando un progetto radicalmente diverso dal recente passato, quindi ci stanno alcune difficoltà iniziali. L’importante è partire con il piede giusto in campionato, perché la Juventus non può mai avere molta pazienza circa i risultati: un motivo in più per voler scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Como…

Appuntamento classico all’interno delle probabili formazioni di Juventus Como, scopriamo anche le quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai. Ecco allora che il segno 1 è favoritissimo e proposto a 1,33, mentre poi si sale già a quota 5,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di clamorosa vittoria del Como.

Le probabili formazioni di Juventus Como indicano già a prima vista il cambiamento con il passato operato da Thiago Motta. Adesso il modulo di riferimento è il 4-1-4-1 e davanti al nuovo portiere Di Gregorio dovrebbe agire la difesa a quattro formata da Danilo, Bremer, Gatti e Cambiaso da destra a sinistra; con tale assetto sarà fondamentale il ruolo di un altro nuovo acquisto, il figlio d’arte Thuram, che agirà da regista basso qualche metro alle spalle di Weah, Locatelli (oppure Fagioli), Douglas Luiz e Yildiz, che invece avranno già compiti più offensivi, con il giovane turco che in maniera speciale potrà essere d’ispirazione per il centravanti bianconero Vlahovic.

Sul fronte lombardo delle probabili formazioni di Juventus Como, spicca per Cesc Fabregas l’assenza di Varane, ma non mancano alcuni nomi di spicco, a cominciare dal portiere Reina. Secondo il modulo 4-2-3-1, ecco davanti all’esperto spagnolo la difesa a quattro formata da Cassandro, Goldaniga, Dossena e Moreno da destra a sinistra; la coppia in mediana dovrebbe invece vedere titolari Braunoder e Mazzitelli (favorito su Engelhardt); si passa infine al reparto offensivo del Como, con Strefezza ala destra, Cutrone favorito su Verdi per agire in posizione centrale e Da Cunha sulla sinistra per completare la trequarti a sostegno del centravanti Belotti, per il quale la sfida contro la Juventus avrà sempre un sapore da derby.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

COMO (4-2-3-1): Reina; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Braunoder, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.