PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni Juventus Parma ci introducono nel migliore dei modi alla partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre: il turno infrasettimanale di Serie A 2024-2025 è quello della decima giornata e la Juventus ci arriva dall’ennesimo pareggio, ma questa volta si è trattato del pirotecnico 4-4 di San Siro in cui, nonostante abbia subito due rigori, sia stata sotto 4-2 e abbia rischiato più volte di capitolare, è riuscita in una bellissima rimonta firmata dalla doppietta di Kenan Yildiz, che Thiago Motta aveva tenuto inizialmente in panchina (siamo pronti a giurare che sconfesserà questa decisione).

Diretta/ Parma Empoli (risultato 1-1): Bonny spreca dal dischetto, rimonta sfumata (27 ottobre 2024)

Il Parma invece continua a non decollare: anche nell’ultima giornata si è dovuto accontentare di un pareggio che ha ottenuto in casa contro l’Empoli, possiamo parlare di un risultato deludente per una squadra che si tiene fuori dalla zona retrocessione ma a questo punto ha davvero bisogno di ingranare le marce alte. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, leggendo le probabili formazioni Juventus Parma siamo davvero pronti a fare le nostre consuete scelte sulle decisioni che i due allenatori opereranno per il turno infrasettimanale di Serie A, dunque analizziamo nel dettaglio entrambe le squadre.

DIRETTA/ Como Parma (risultato finale 1-1): un giusto pari! (Serie A, 19 ottobre 2024)

JUVENTUS PARMA, QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha ovviamente emesso le sue quote che, a corredo delle probabili formazioni Juventus Parma, indicano nella squadra bianconera la netta favorita grazie a un valore corrispondente a 1,35 volte la somma giocata sul segno 1, per contro il segno 2 che regola il successo esterno del Parma vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a ben 8,25 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker garantirebbe un valore pari a 5,00 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE SCELTE DI MOTTA

DIRETTA/ Bologna Parma (risultato finale 0-0): i Ducali resistono! (6 ottobre 2024)

Si sceglie la prudenza in casa bianconera, dunque nelle probabili formazioni Juventus Parma citiamo nuovamente le assenze di Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez: le scelte nel reparto avanzato sono chiaramente scarse, abbiamo detto del ritorno da titolare di Yildiz che si prenderà la maglia da esterno sinistro mentre dall’altra parte agirà il più che positivo Francisco Conceiçao, uno dei migliori contro l’Inter. A fare spazio al giovane turco sarà Timothy Weah, confermato invece McKennie: con la sua posizione la Juventus passa dal tradizionale 4-2-3-1 al 4-1-4-1 lasciando Locatelli a fare il frangiflutti davanti alla difesa, mentre Fagioli opera comunque tra le linee.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, la prestazione negativa di Danilo costringe di fatto Thiago Motta a reinserire Gatti, che pure non è al 100% della condizione; intoccabile Kalulu che farà ancora una volta il centrale, a destra torna titolare Savona e allora scala dall’altra parte Cambiaso possibile turno di riposo per Cabal che sta comunque facendo il suo. L’avvicendamento dovrebbe poi avvenire anche in porta: domenica è toccato a Di Gregorio salvare il risultato ma il titolare contro il Parma dovrebbe essere Perin, di cui si ha ancora negli occhi la straordinaria prestazione contro lo Stoccarda al netto della sconfitta della Juventus.

GLI 11 DI PECCHIA

Anche Fabio Pecchia medita qualche modifica nella sua squadra, per le probabili formazioni Juventus Parma il modulo resta chiaramente il 4-2-3-1 con una difesa che dovrebbe essere invariata, dunque Delprato e Balogh davanti a Suzuki con Wojo Coulibaly (che ha fatto autogol contro l’Empoli) e Valeri a correre sulle fasce laterali, qui in casa ducale il turnover dovrebbe essere molto minore anche a causa di meno alternative dalla panchina, però ad esempio in mezzo al campo Mandela Keita potrebbe e dovrebbe prendere il posto di Hernani andando a formare la cerniera nel settore nevralgico insieme Sohm con davanti l’intoccabile Bernabè, motore della squadra.

Gli altri punti di domanda per Pecchia riguardano la trequarti: contro l’Empoli un po’ a sorpresa ha giocato Cancellieri, per l’Allianz Stadium dovrebbe tornare titolare Mihaila ma a rischiare il posto è anche Man che viene insidiato da Almqvist. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, domenica nel finale Charpentier ha pareggiato mentre Bonny ha sbagliato il rigore della potenziale vittoria: difficile che Pecchia cambi e dunque il favorito resta appunto Bonny, ma è una decisione che andrà confermata quando si tratterà di fornire la distinta ufficiale per Juventus Parma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Locatelli; F. Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; M. Keita, Sohm; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia