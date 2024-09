PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSV: LE SCELTE VERSO IL DEBUTTO

Torna la Champions League oggi, martedì 17 settembre 2024, allora adesso le probabili formazioni Juventus PSV reclamano tutta l’attenzione. I bianconeri tornano nelle Coppe dopo un anno di assenza e lo fanno dalla porta principale: Thiago Motta vuole partire con il piede giusto come tutto sommato ha fatto anche in campionato, anche se dopo lo spettacolo delle prime due partite sono arrivati due 0-0 consecutivi che hanno creato i primi dubbi, specie per quanto riguarda le difficoltà offensive che la Juventus deve superare per fare bene anche in Champions League.

Il PSV Eindhoven in casa può costituire un test comunque di valore perché parliamo dei campioni d’Olanda che hanno iniziato anche il nuovo campionato con cinque vittorie in altrettante giornate, ma certamente non impossibile. Dal punto di vista della squadra di Bosz, invece, il viaggio a Torino sarà subito un modo per capire quali potrebbero essere le ambizioni europee stagionali. Insomma, ci sono tutte le premesse per analizzare con la massima attenzione le probabili formazioni Juventus PSV.

IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni c’è spazio anche per il pronostico su Juventus PSV secondo l’agenzia Snai. I bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si raggiunge quota 3,85 per il segno X in caso di pareggio e si tocca il valore di 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincessero gli olandesi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSV

QUALI TITOLARI PER THIAGO MOTTA?

C’è grande curiosità per le prime mosse in Champions League di Thiago Motta, scopriamo le probabili formazioni Juventus PSV. Il modulo è il 4-2-3-1, con il ritorno di Di Gregorio in porta dopo il turnover ad Empoli; la difesa finora imbattuta potrebbe prevedere a destra l’ex Milan Kalulu, con i due centrali Gatti e Bremer ed infine Cambiaso terzino sinistro; in mediana ecco Locatelli con il ritorno di Thuram; spazio ai volti nuovi anche sulla trequarti grazie a Nico Gonzalez e Koopmeiners, mentre come ala sinistra dovremmo vedere il giovane Yildiz, che d’altronde è ormai un titolare, per completare il terzetto alle spalle di Vlahovic.

ECCO LE MOSSE DI BOSZ

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle scelte di Peter Bosz, l’allenatore dei campioni d’Olanda in carica, per le probabili formazioni Juventus PSV. Il modulo di riferimento è in questo caso il 4-3-3 e quanto agli undici possibili titolari cominciamo dal portiere Benitez; i quattro difensori potrebbero invece essere da destra a sinistra Ledezma, Flamingo, Boscagli e Dams; passando a centrocampo, ipotizziamo Til, l’ex Bologna Schouten come perno centrale e Veerman; infine, in attacco spazio a Bakayoko a destra, al capitano e centravanti Luuk De Jong e come ala sinistra Tillman.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSV: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz.