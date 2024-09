PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PALERMO: RIVOLUZIONE PER CONTE!

È affascinante leggere le probabili formazioni Napoli Palermo, perché parliamo di un derby del Sud sempre molto intrigante anche se oggi vale “solo” per i sedicesimi di Coppa Italia 2024-2025: una competizione dalla quale il Napoli, ancora poco rodato, ha rischiato di essere eliminato subito salvandosi solo ai rigori contro il Modena. Poi la squadra di Antonio Conte ha iniziato a carburare, mostrando il lato aggressivo e concreto del suo allenatore; in campionato ha rialzato immediatamente la testa e il pareggio esterno contro la Juventus ha lasciato sensazioni positive sul proseguimento della stagione.

DIRETTA/ Palermo Cesena (risultato finale 0-0): reti bianche al Barbera (Serie B, 21 settembre 2024)

Il Palermo in Serie B punta alla promozione, e vuole fare meglio delle passate annate; Alessio Dionisi non è partito male e la classifica non è malvagia, il pareggio casalingo contro il Cesena ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma comunque possiamo parlare di una squadra che certamente ha mostrato il suo lato competitivo. Stasera ovviamente entrambi gli allenatori faranno scelte diverse per la Coppa Italia e, a tale proposito, noi adesso possiamo prendersi del tempo per valutare nel dettaglio chi potrebbe scendere in campo, analizzando insieme le probabili formazioni Napoli Palermo.

Diretta/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 1-3): la chiude Brunori (Serie B, 14 settembre 2024)

NAPOLI PALERMO: PRONOSTICO E QUOTE

Naturalmente le quote dell’agenzia Snai che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Napoli Palermo indicano nella squadra partenopea la netta favorita: differenza decisamente ampia quella che corre tra il segno 1 per la vittoria del Napoli e il segno 2 che regola il successo del Palermo, parliamo rispettivamente di 1,27 e 10,00 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker vi premierebbe con un guadagno che corrisponde a 5,75 volte l’ammontare della vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PALERMO

LE SCELTE DI CONTE

Video Palermo Cosenza (1-1)/ Gol e highlights: Di Mariano risponde a Fumagalli! (Serie B 1 settembre 2024)

Conte farà ovviamente turnover, ma leggendo le probabili formazioni Napoli Palermo scopriamo che le sue seconde linee non sono propriamente tali: in porta va Caprile anche perché Meret è infortunato, poi da valutare il modulo che, dopo l’incursione nel 4-2-3-1, potrebbe tornare 3-4-2-1 con una difesa nella quale giocherebbero sicuramente Rafa Marin, che avrà sicuramente la sua occasione, e Juan Jesus con Mathias Olivera ad accentrarsi oppure la conferma di uno tra Buongiorno e Rrahmani. Sulle corsie laterali dunque avremmo il ritorno tra i titolari di Pasquale Mazzocchi, a destra, e Spinazzola a sinistra.

Interessante la zona di mezzo, perché Billy Gilmour avrà l’occasione di dire la sua guadagnando anche minuti per il campionato mentre Folorunsho si potrà rilanciare. Sulla trequarti McTominay, lanciato contro la Juventus, dovrebbe tornare in panchina; spazio invece a David Neres e uno tra Ngonge e Zerbin che si alterneranno eventualmente nel corso della partita, come prima punta stesso discorso che però riguarda Raspadori e Giovanni Simeone, da capire chi dei due sarà titolare sempre che il modulo sia questo.

LE MOSSE DI DIONISI

Studiando le probabili formazioni Napoli Palermo andiamo a vedere che Dionisi modificherà parecchio della sua squadra: qui il sistema di gioco dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, in porta però andrà il veterano (ed ex della partita) Sirigu, tornato a giocare in rosanero dopo tanti anni, e sarà protetto da Peda e Ceccaroni come centrali di difesa, sugli esterni invece avremo Buttaro a destra e Pierozzi che potrebbe essere confermato sull’altro versante. A fare filtro in mezzo al campo ecco Saric; con lui potrebbe giocare uno tra Claudio Gomes e Segre, dunque una conferma rispetto al pareggio interno di sabato.

Per quanto riguarda la zona offensiva, potrebbe cambiare tutto: partita emozionale per Roberto Insigne che però va verso la panchina dovendo fare spazio a Le Douaron e Appuah sulle corsie esterne (tuttavia il fratello di Lorenzo potrebbe comunque essere utilizzato sulla destra), con Vasic che sarà invece il trequartista in posizione centrale. In attacco però dovrebbe tornare dal primo minuto Brunori, che contro il Cesena è partito dalla panchina sostituendo poi Thomas Henry.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PALERMO: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Buongiorno, Rafa Marin, Juan Jesus; P. Mazzocchi, Folorunsho, Gilmour, Spinazzola; Ngonge, David Neres; G. Simeone. Allenatore: Antonio Conte

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Buttaro, Peda, Ceccaroni, Pierozzi; Claudio Gomes, Saric; R. Insigne, Vasic, Le Douaron; Brunori. Allenatore: Alessio Dionisi