PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni Roma Bologna ci avviamo a parlare della partita che va in scena alle ore 15:00 di domenica 10 novembre, per la 12^ giornata di Serie A 2024-2025. Cerca risposte la Roma, che non decolla: Ivan Juric non è riuscito a dare la giusta scossa a una squadra che appare costruita senza troppo raziocinio, e che sta faticando parecchio sul campo come si è visto anche nella sconfitta di Verona, in cui se non altro la Roma ha saputo reagire per due volte allo svantaggio ma ha poi pagato dazio nel finale, segno che quando lo scenario è complesso anche la fortuna tarda a farsi vedere, e ora le posizioni europee si allontanano.

Il Bologna invece, dopo un inizio decisamente in salita, sembra in ripresa: i felsinei arrivano da due vittorie consecutive contro Lecce e Cagliari e hanno decisamente sistemato la loro classifica, purtroppo in Champions League la situazione è molto più negativa e la squadra, sconfitta in casa dal Monaco, non ha ancora segnato il primo gol europeo pur non giocando male in termini generali. Adesso vedremo cosa succederà nella partita di Serie A allo stadio Olimpico, aspettando che si giochi facciamo le nostre valutazioni sulle scelte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni Roma Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA BOLOGNA

Studiando anche le quote fornite dall’agenzia Snai, per le probabili formazioni Roma Bologna, scopriamo che i giallorossi sono favoriti avendo un valore sul segno 1, per la loro vittoria, che corrisponde a 2,05 volte la posta in palio mentre il segno 2, che regola il successo del Bologna, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,70 volte quanto avrete pensato di investire. Abbiamo infine il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che equivale a 3,40 volte l’importo messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni Roma Bologna Juric non dovrebbe cambiare più di tanto, anche perché in certi ruoli le scelte sono obbligate: in difesa, con Hermoso ai box e Hummels oggetto misterioso, giocheranno i soliti noti e dunque Angeliño da braccetto con Ndicka e Gianluca Mancini, in porta chiaramente Svilar e poi a destra l’unica opzione possibile in Zeki Celik, mentre sull’altro versante è sempre vivo il ballottaggio tra Zalewski, che tuttavia non sta convincendo, e El Shaarawy. Dove invece la Roma ha varietà è in mezzo al campo: contro il Bologna potrebbe essere sacrificato Cristante per riproporre Le Fée.

Manu Koneé invece sembra essersi ormai preso una maglia da titolare che sta meritando per le prestazioni di orgoglio e sostanza; come alternativa naturalmente c’è sempre Pisilli, mentre eventualmente Leandro Paredes, che non sta trovando spazio, potrebbe agire come playmaker. Nel reparto avanzato sta bene Dybala, che dunque sarà regolarmente in campo; a fargli compagnia sulla trequarti sarà come sempre Lorenzo Pellegrini, nessun dubbio sul ruolo di centravanti perché Dovbyk pur in una stagione non semplice sta garantendo continuità e quei gol che erano attesi.

LE MOSSE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano deve rinunciare nuovamente ad Aebischer, dunque nelle probabili formazioni Roma Bologna il posto in mediana, per affiancare l’intoccabile Freuler, lo prenderà ancora una volta Nikola Moro a meno che la decisione sia quella di abbassare Fabbian, che in alternativa può agire sulla trequarti dove il favorito è comunque Odgaard. Ci sono pochi dubbi per quanto riguarda le corsie laterali: Orsolini, che martedì contro il Monaco ha iniziato dalla panchina, si riprende la maglia da titolare sulla corsia destra e sull’altro versante avremo invece Dan Ndoye, qualche punto di domanda in più per la prima punta con Dallinga che può insidiare Santiago Castro.

Capitolo difesa: anche solo per naturale turnover può essere vivo il testa a testa che riguarda il ruolo di terzino destro, in questo senso De Silvestri può sperare di giocare come titolare lasciando in panchina Posch. Gli altri ruoli appaiono invece confermati nel Bologna: in porta avremo ovviamente Skorupski che è anche ex di giornata, a sinistra correrà Lykogiannis mentre la coppia centrale sarà formata da Beukema e Lucumì, Casale rappresenta la prima alternativa in questa zona del campo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, M. Koné, Le Fée, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; N. Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano