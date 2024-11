Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, sta spopolando dopo il suo inedito a X Factor 2024. La canzone “Fucina” è una hit a tutti gli effetti. Con un sound anni ’80 e una poetica invidiabile, Francamente è riuscita a portare sul palco qualcosa di innovativo che non si era mai sentito prima al celebre talent di Sky Uno. Nel suo brano sono presenti diverse influenze musicali, tra cui quelle della cantante Alice e di Franco Battiato, che ha segnato un’epoca nella storia musicale italiana.

Nel sesto live, ovvero quello delle semifinali di X Factor 2024, Francamente porterà nella prima manche una canzone di Alice, “Per Elisa“, mentre nel secondo round si esibirà con “L’Ultimo Bacio” di Carmen Consoli. Francamente e Jake La Furia hanno instaurato un rapporto molto stretto, basato sulla complicità e sull’ironia, tanto che ad ogni puntata e in ogni clip che ci viene mostrata dai profili ufficiali del programma, non smettono mai di punzecchiarsi con tanta tenerezza. Oggi, Francamente secondo quanto ci dicono le quote Sisal, ha superato di gran lunga Mimì Caruso, che prima era avanti a lei.

X Factor 2024, Francamente vince il talent? Secondo le quote è la favorita assoluta

Francamente vincerà X Factor 2024? I fan sono ormai convinti che a portare a casa la vittoria sarà proprio lei, che con tanta umiltà e serenità si è sempre messa in gioco durante tutto il percorso, dando conferma del suo talento con l’inedito “Fucina”, che racconta della capacità di adattarsi ai nuovi luoghi in cui abitiamo. Il pronostico sul sesto live della semifinale di X Factor 2024 parla dunque chiaro: se le cose rimangono come adesso, Francamente dovrebbe correre dritta alla finale del programma.

Durante la penultima puntata di X Factor 2024 vedremo due manche con un format molto particolare: il preferito della prima esibizione andrà dritto alla finale, mentre quello che si classifica come il meno votato di X Factor 2024 verrà automaticamente eliminato. Il secondo e il terzo meno votati, invece, si sfideranno al ballottaggio: avremo dunque due eliminazioni, ma se Francamente continua a stupire come al solito, è probabile che sia una delle finaliste di questa edizione insieme ad altri tre concorrenti, come prevede l’ultima puntata di settimana prossima. Appuntamento dunque a giovedì 28 novembre per scoprire quale sarà il destino della nostra Francamente!