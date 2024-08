Un altro problema per Francesco Chiofalo, influencer ed ex protagonista di Temptation Island che nell’ultimo periodo ne sta passando di tutti i colori. Dopo il problema agli occhi, gli attacchi epilettici e il desiderio di allungarsi le gambe è il turno di una brutta notizia: non potrà più uscire dall’Europa a causa del passaporto non valido. Il motivo? L’operazione di cambio colore agli occhi. Ebbene sì, perché Francesco Chiofalo si è appena sottoposto ad un intervento molto delicato per cambiare il colore dell’iride, da marrone ad azzurro.

Questo però va in conflitto con la burocrazia, che chiaramente richiede una coerenza con i dati scritti sul passaporto. Nelle ultime storie di Instagram Chiofalo si è lamentato raccontando quanto successo e spiegando di essere bloccato in Italia a causa del suo recente cambiamento estetico. Chiofalo ha spiegato ai follower di non avere più documenti validi e che nel nostro Paese non esiste un modo per cambiare i dati se non andare a rifare tutti i documenti, compresa la carta d’identità dichiarando di avere in questo caso gli occhi azzurri. Francesco Chiofalo ha continuato poi dicendo di voler risolvere la cosa al più presto e di essere stato accompagnato dalla madre all’anagrafe del suo paese.

È un periodo sfortunato per l’ex fidanzato di Selvaggia Roma a Temptation Island, che proprio a giugno è stato colpito da un problema agli occhi, arrivato appena dopo l’intervento per il cambio colore. L’influencer aveva fatto preoccupare i fan lamentandosi sui social di non vedere più bene, per poi chiarire che si era trattato di un attacco epilettico causato dall’operazione per il tumore al cervello effettuata negli anni passati. In più, non contento del cambio connotati, ha espresso a luglio il desiderio di sottoporsi ad un’operazione per allungare le gambe, e che l’unico motivo per il quale non si sottopone all’intervento è che in Italia è illegale.

Insomma, Francesco Chiofalo non si accetta e vuole rivoluzionare il suo aspetto fisico per inseguire il suo sogno: quello di sfilare in passerella come modello, cosa che non è mai riuscito a fare per via dell’altezza limitata per questo lavoro. Nelle scorse ore, l’influencer è anche apparso su Instagram insieme alla ex Drusilla Gucci, raccontando ai fan di non covare rancore nei suoi confronti e dimostrando che il rapporto è rimasto molto buono. I due si erano lasciati un mese fa, a suon di stoccate sui social.