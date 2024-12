Francesco Venditti è il figlio nato dalla storia d’amore tra Simona Izzo e Antonello Venditti. Attore e doppiatore, Francesco è anche padre di quattro figli: Alice e Tomaso nati dal primo matrimonio con Alexandra La Capria, mentre Leonardo e Mia sono arrivati dalla lunga relazione con la compagna Cristina Congiunti. Essere figlio d’arte non è stato semplice, del resto un cognome come “Venditti” è sicuramente “pesante”, ma Francesco è riuscito ugualmente a farsi spazio nel mondo del cinema e della recitazione affermandosi come attore e doppiatore. Dalle pagine del settimanale Oggi, il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti ha confessato: “non sono un topo facile, ma alla fine credo di essere anche gentile, curioso”.

L’attore e doppiatore ricordando la sua infanzia da figlio unico ricorda di aver trascorso tantissimo tempo con nonne e zie, ma anche di bellissime partite a palla. “Ho avuto un’infanzia piena di storie tra sale di doppiaggio e studi di registrazione” ha raccontato.

Il rapporto di Francesco Venditti con i genitori Simona Izzo e Antonello Venditti è stato sempre buono. Nonostante i genitori si siano lasciati pochi anni dopo la sua nascita, Francesco è cresciuto con entrambi e a distanza di anni parlando proprio del rapporto con il padre Antonello Venditti ha detto: “è sempre stato bello, ero il primo a sentire i pezzi nuovi”. La musica spesso li ha divisi al punto da arrivare ad odiarlo, ma proprio grazie alla sue canzoni ha imparato a conoscerlo nel profondo. Con la madre Simona Izzo, invece, il rapporto è stato di up & down: “mi ha sempre dato consigli non richiesti e a volte un figlio li percepisce come giudizi” ma non ha mai messo in dubbio un solo attimo il suo amore per loro.

Francesco è diventato papà di Alice per la prima volta a soli 21 anni: “è stato un piccolo choc, l’ho vissuto con leggerezza, io e Alexandra eravamo anche aiutati dai genitori”. Impossibile non parlare di Ricky Tognazzi, una sorta di secondo padre, su cui ha detto: “è stato l’incontro più importante per mamma, il nostro rapporto è sempre andato a gonfie vele!”. Infine l’attore sul rapporto con i social ha confessato: “mi fanno schifo, ho aperto Instagram e Twitter ma poi ho chiuso tutto”.