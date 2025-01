Chi sono i genitori di Daniele Scardina: il racconto della loro separazione

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo su Canale Cinque ritroveremo Daniele Scardina, il pugile che l’anno scorso è stato colpito da un’emorragia cerebrale nel corso di un allenamento che ha ovviamente stravoltola sua vita. Per Daniele Scardina le cose si sono ribaltate, così come le priorità, ma nel suo cuore ci sarà sempre spazio per quei genitori che non lo hanno mai mollato e lo hanno sempre accompagnato in ogni suo movimento. I genitori di Daniele Scardina sono separati, situazione che ha generato non pochi malumori nella mente del campione, nel corso di una precedente intervista rilasciata proprio a Verissimo, il pugile costretto ad abbandonare il ring per motivi di salute, ha confessato:

“Quando avevo 9-10 anni, i miei genitori si sono separati. È stato un percorso duro, ma mia madre ha dato forza a me e a mio fratello. È il mio eroe, la mia guerriera. Ha saputo tirare fuori il meglio di sé nei momenti più difficili” ha rivelato Daniele Scardina rievocando lo speciale legame con la madre.

Genitori Daniele Scardina, la confessione: “Mio padre presente, ma mancava a casa”

Se nei confronti della madre Daniele Scardina si è lasciato andare a delle rivelazioni molto speciali, verso il padre le parole utilizzate in una vecchia intervista a Verissimo sono state sicuramente agrodolci. Questo perché nonostante sia stato comunque centrale, dei genitori di Daniele Scardina è probabilmente stato quello più assente:

“Mio padre per noi c’è sempre stato, ma mancava la sua presenza a casa” ha rivelato King Toretto nel programma condotto su Canale Cinque da Silvia Toffanin. Dei genitori di Daniele Scardina non si hanno informazioni aggiuntive, non è dato sapersi dunque se dopo la fine del loro matrimonio abbiano deciso di rifarsi una vita oppure di proseguire in solitaria i loro percorsi.

