Chi sono i genitori di Raimondo Todaro: “Sempre presenti nella mia vita”

Il ballerino e marito di Francesca Tocca Raimondo Todaro sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo oggi martedì 17 settembre e non perderà occasione per tornare a parlare della sua famiglia, della figlia Jasmine ma anche dei genitori, che non hanno mai mollato il suo fianco nel corso di questi anni. Riguardo ai genitori Raimondo Todaro ha già avuto modo di parlare in passato, lasciandosi andare a delle confessioni intime e rivelando anche l’aspetto caratteriale della famiglia: “Mia mamma è too much, mentre mio padre fa un passo indietro e ha una parola in meno, ascolta e sa esserci sempre in tutti i momenti”.

Bianca Atzei e il figlio Noah: ""E' un amore immenso"/ "Stefano Corti vorrebbe una femmina"

I genitori di Raimondo Todaro non hanno mai risparmiato la loro presenza nella vita del ballerino ed ex professore di Amici, che oltre all’appoggio immancabile della moglie Francesca Tocca ha sempre potuto contare sui suoi: “Mio padre e mia madre sono la mia vita: sono sempre stati presenti, anche se in maniera diversa, mamma se non la fermi ti allaccia pure le scarpe, mi ha sempre accompagnata in sala o alle gare, papà invece è un grande” ha confessato il ballerino pronto a tornare oggi sul piccolo schermo.

Francesca Tocca, chi è la figlia Jasmine/ "Sogna di fare la ballerina come mamma e papà"

Genitori Raimondo Todaro, la rivelazione: “Papà mai stato ingombrante”

Il ballerino ed ex professore di Amici ha fornito anche altri dettagli sulla sua famiglia, riguardo ai genitori Raimondo Todaro in una vecchia intervista concessa a Verissimo su Canale Cinque ha svelato come suo papà sia una figura vecchio stampo, di quelle pronte a mettere una parola giusta nel momento più adatto.

La mamma è più totalizzante, come è tipico del resto della stragrande maggioranza delle madri, ma è sul padre che il maestro di ballo si è lasciato andare a una forte rivelazione: “E’ il classico papà che non lo vedi mai, non è ingombrante, però c’è sempre” ha confessato Raimondo Todaro.

Perché Giulia Mannucci non è entrata al Grande Fratello?/ "Possibile effetto suspense per il pubblico"