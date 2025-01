Gepy Scognamiglio ha raccontato la sua esperienza in Mina Settembre 3

Questa sera su Rai1 torna in onda la fiction Mina Settembre, pronta a tenere compagnia ai telespettatori del piccolo schermo dopo la puntata d’esordio di settimana scorsa. E per l’occasione il pubblico avrà la possibilità di abbracciare un nuovo arrivato, Gepy Scognamiglio, l’attore infatti sarà di scena nella fiction e ha esternato le proprie emozioni verso il debutto nella serie.

“Sono onorato – ha ammesso l’attore di Marcianise – di aver recitato al fianco di una grande attrice come Serena Rossi. Nell’immediato futuro ci sono alcuni progetti cinematografici in corso che mi vedono coinvolto: un cortometraggio, che sarà girato a Marcianise, ed un altro impegno in una fiction sempre con la Rai” le parole dell’attore che dunque dopo Mina Settembre avrà dei nuovi impegni sul piccolo schermo, nella speranza che la sua performance al fianco di Serena Rossi possa conquistare i telespettatori.

Gepy Scognamiglio presente nella seconda puntata di Mina Settembre 3: la trama

Il nuovo ingresso nella fiction di Rai1 si ritroverà immischiato in una serie di eventi che contraddistingueranno questa seconda puntata stagionale di Mina Settembre. La fiction con protagonista Serena Rossi farà capolinea sul piccolo schermo e questa sera troveremo Mina e Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, alle prese con delle situazioni contorte, i due infatti si ritroveranno a incontrare un’ assistente sociale, con la quale discuteranno dell’affidamento di Viola. Per fare in modo che tutto fili liscio, però, Domenico dovrà dimostrare una certa volontà di prendersi cura della ragazza.

Quella in onda in queste settimane dovrebbe essere la terza e ultima stagione della fiction, con Serena Rossi che prima di tornare a interpretare l’assistente sociale per le vie di Napoli ha rivelato come una quarta stagione non sembra essere nei piani per il momento. Gli ascolti intanto si sono rivelati fin da subito convincenti e ovviamente non è da escludere nessuno scenario futuro, anche se le possibilità al momento sembrano ridotte.