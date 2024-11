Chi è Gianna Scarpelli, ex moglie di Carlo Verdone

Carlo Verdone e Gianna Scarpelli sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto nonostante la separazione: il matrimonio, celebrato nel 1980, è terminato nel 1996, ma a unirli è l’amore per i due figli, Giulia e Paolo, la prima nata nel 1986, l’altro due anni dopo. I due però, come precisato da Amica, non hanno mai divorziato. Niente guerre o battaglie legali, anzi l’attore e regista romano si presentò in tribunale per le pratiche della separazione senza alcun legale, stupendo anche il giudice, che gli chiese se davvero non avesse un avvocato ad assisterlo, quasi a lasciar intendere che così la moglie avrebbe avuto la meglio su tutta la linea.

Ne parlò anni fa lo stesso Carlo Verdone, rivelando questo retroscena sulla separazione da Gianna Scarpelli. “Decida lei, per me non è cambiato niente“, la risposta che diede al giudice. Non fu sicuramente un bel momento per loro, ma l’ormai ex moglie “si dimostrò speciale“. Lui dal canto suo accettò le decisioni senza fiatare, alla fine lei gli chiese se avesse programmi per l’estate e lo invitò in Sardegna, dove doveva andare con i figli. “Aveva già prenotato una stanza perché sapeva che le avrei detto di sì. Fu una cosa molto bella“, raccontò l’artista romano.

Carlo Verdone e la separazione “costruttiva” dall’ex moglie

Gianna Scarpelli e Carlo Verdone vissero felici e contenti… ma non insieme. Non c’è stato il lieto fine per la loro storia d’amore, un grande amore. Il matrimonio è durato 16 anni, eppure si sa pochissimo dell’ex moglie dell’attore e regista, del resto la riservatezza è la loro cifra distintiva. Nonostante il grande successo di lui, la loro vita privata è rimasta sempre al di fuori dei riflettori. Infatti, non si sa neppure perché è finita tra loro. Elle riportò alcune voci, che attribuivano la fine del matrimonio ai tanti impegni di lui.

Ma non ci sono mai stati riscontri. Comunque, l’ex moglie è stata a lungo sua assistente anche dopo la separazione, un particolare che Verdone ha rimarcato in passato al Corriere, definendola “un’alleata“. In merito alla separazione, la definì “costruttiva“, assicurando che hanno fatto il meglio per non farsi del male. “Ognuno ha la sua vita ma nessuno è mai entrato a gamba tesa in quella dell’altro, è una cosa rara“, raccontò Verdone nell’intervista resa in occasione dell’uscita Vita da Carlo.