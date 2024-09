Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato di averne viste delle belle. Oltre ad aver parlato di Mario Cusitore entrato a far parte ufficialmente del parterre maschile, si è discusso a lungo in puntata anche per quanto riguarda Sabrina del trono Over, che lo scorso anno è stata oggetto di critiche per aver lasciato Francesco, innamoratissimo di lei. Da quel momento, Gianni Sperti e Tina Cipollari non l’hanno mai perdonata e secondo quanto emerge dalle anticipazioni di Uomini e Donne, anche stavolta ce l’hanno con lei.

Mario Cusitore torna ufficialmente a Uomini e Donne/ Lo strano ballo con Cristina Tenuta

Cos’è successo durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024? Secondo quanto ha riportato Lorenzo Pugnaloni, Tina e Gianni si sono scagliati contro Sabrina anche all’inizio di questa nuova stagione 2024/2025. Il motivo? Dopo una semplice uscita con un cavaliere di nome Sergio, la dama si è infatuata. Lui aveva appena chiuso con Ida del trono over e subito dopo ha baciato Sabrina durante un’uscita. La dama è stata attaccata dagli opinionisti per la sua decisione di continuare la conoscenza nonostante lui non le dia l’esclusiva.

Uomini e Donne, perchè oggi non c'è la registrazione?/ Rinviata a giovedì 12 settembre 2024

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 12/09: Sabrina del trono over presa di mira da tutti, anche dai tronisti

Per quanto riguarda le anticipazioni di oggi 12/09 di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che anche i tronisti si sono scagliati contro Sabrina. Già lo scorso anno i suoi comportamenti non convincevano, soprattutto lo strano modo di conoscere i partner: la donna ha affermato di doverli baciare per sentire se tra lei e i possibili compagni potrebbe nascere qualcosa di serio. Quest’anno invece pare essersi presa molto per tale Sergio del trono over, accettando di non ricevere l’esclusiva da lui.

Uomini e Donne, Ida Platano ricoperta di insulti dopo la foto in costume/ "Copriti, hai un figlio!"

Il cavaliere ha infatti affermato di voler conoscere altre donne mentre Sabrina gli ha offerto la sua esclusiva. Questa cosa ha fatto infuriare gli opinionisti e anche i nuovi tronisti che probabilmente non hanno apprezzato questo gesto di sottomissione, soprattutto da una Sabrina che si è sempre mostrata come una donna piuttosto decisa. Come si evolverà la loro conoscenza? Non ci resta che aspettare la prossima registrazione di Uomini e Donne che probabilmente avverrà la prossima settimana.