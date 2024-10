Giorgia, chi è la cantante che sta stupendo alla conduzione di X-Factor

Giorgia si gode la sua nuova avventura da conduttrice dopo aver emozionato per anni con le sue canzoni, ora la cantante si mostra in questa veste inedita che però sembrava avere nel destino fin da piccola, come raccontato in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair: “Mi sto divertendo, da piccola, in bagno, giocavo all’annunciatrice, prima del canto la mia cosa era presentare, cercando un po’ di leggere e un po’ no, un po’ da psicopatica… Adesso è reale, mi hanno preso sul serio e sono ancora scioccata” le parole dell’artista che si gode il momento d’oro e una fase di vita fresca e innovativa.

Giorgia vive con quattro gatti, il figlio Samuel e il compagno di vita Emanuel Lo, che da vent’anni è al suo fianco anche se manca ancora il matrimonio, per il quale la voce romana attende ancora la proposta. Giorgia tra le colonne di Vanity Fair è tornata a parlare anche della gravidanza che faticava ad arrivare: “Ho sofferto quando non rimanevo incinta” ha confessato l’artista.

Giorgia confessa: “Ho battuto la paura dell’aereo”

Nella vita di Giorgia si è fatta largo una grossa fobia che la cantante è riuscita a sconfiggere proprio negli ultimi mesi, l’artista romana ha infatti rivelato di aver avuto paura dell’aereo in passato e di essere riuscita a batterla la scorsa estate al fianco del figlio Samuel. Intervistata da Vanity Fair, Giorgia ha confessato: “Ho ripreso l’aereo quest’anno, non volavo da vent’anni, mi ha convinto mio figlio Samuel, non volevo che la mia paura gli impedisse di fare delle cose che fanno tutti, mi sono fatta forza, abbiamo volato ed è stato bellissimo” ha svelato la cantante.

Niente di particolarmente complesso, visto che si è trattato di un volo Roma-Brindisi da poco più di mezz’ora, ma tanto è bastato alla cantante per sconfiggere una delle sue paure.