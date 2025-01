Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti: esperta in comunicazione

La splendida Giorgia Giacobetti ha 59 anni ed è nata dall’amore tra la sua mamma, Valeria Fabrizi, e il papà, Tata Giacobetti. Figlia d’arte, ha preferito però intraprendere un’altra strada, pur avendo avuto in qualche modo anche dei lavori all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato Comunicazione, infatti, ha deciso di dedicarsi proprio a questa branca. Prima lo ha fatto a Londra, dove ha vissuto per anni, e poi, tornata in Italia, ha lavorato con Maurizio Costanzo come responsabile del settore spettacolo e show business nella redazione del suo programma.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

Dopo dodici anni nel cast del Maurizio Costanzo Show, Giorgia Giacobetti ha cominciato la sua carriera da freelance, seguendo importanti personalità del mondo dello spettacolo e della musica come ufficio stampa. Nel 2005 ha deciso di aprire la sua agenzia, che offre servizi di ufficio stampa. Nel corso degli anni però si è specializzata anche nell’ambito degli eventi, diventando un’agenzia riconosciuta anche a livello nazionale, con numerosi eventi importanti all’attivo.

Macaulay Culkin, chi è l'attore di Mamma ho perso l'aereo e che fine ha fatto/"Droga? Ho scherzato col fuoco"

Giorgia Giacobetti, chi è. Valeria Fabrizi: “La mia forza”

Giorgia Giacobetti ha perso il papà, nel 1988: Tata Giacobetti ha avuto un infarto, lasciando sola la moglie e mamma di Giorgia, Valeria Fabrizi. Il crescere sola con la mamma ha fortificato il rapporto di Giorgia Giacobetti con la grande attrice: le due sono infatti davvero molto legate. “Lei è la mia forza, c’è sempre per me” ha spiegato Valeria, sottolineando che tra loro c’è come un filo ombelicale che le unisce.

“Siamo due amiche ma da parte sua non è mai mancato il rispetto che ci vuole tra madre e figlia: ma oramai è lei a occuparsi di me visto che è molto protettiva, affettuosa e premurosa” ha spiegato Valeria. Dal canto suo, Giorgia, si prende cura della mamma a maggior ragione ora, che il tempo è passato e lei è cambiata, diventando più bisognosa delle cure della figlia tanto amata.

Guenda Goria, moglie di Mirko Gancitano/ La carriera e la depressione dopo la nascita del figlio Noah