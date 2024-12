Giorgio Madia, chi è il noto coreografo ospite ad Amici 2024

Maria De Filippi si appresta a riaprire le porte del talent di Canale Cinque Amici 2024 a Giorgio Madia, noto coreografo e ballerino che si appresta a riprendere posto in studio per giudicare le varie prestazioni degli allievi di ballo. Classe 1965 e nato a Milano, Giorgio Madia si è formato artisticamente al teatro La Scala di Milano come ballerino, poi è divenuto coreografo a tutti gli effetti, oltre al ruolo di docente ospite per varie compagnie teatrali, nel 1995 Giorgio Madia decide di dedicarsi a tempo pieno alle coreografie.

Alberto Matano, chi è?/ Da La Vita in Diretta a Ballando con le Stelle: il coming out dopo che...

Tra i tanti spettacoli allestiti, Giorgio Madia ha messo in piedi anche “La bella addormentata”, “Lo Schiaccianoci”, “Il lago dei cigni”, “Romeo e Giulietta”, “La fille mal gardée” e “Coppélia” – opere di danza interamente basate su concetti individuali: “Nudo”, “Alice delle meraviglie”, “Cenerentola”, “OZ – The Wonderful Wizard”, “Chopin imaginaire”, “La Dolce Vita”.

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli/ "Siamo andati a convivere la sera stessa"

Giorgio Madia e le difficoltà incontrate in carriera

Tanti sacrifici, studio e voglia di sbarcare il lunario hanno spalancato la strada a Giorgio Madia, riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto nell’arco degli anni. Oggi lo troveremo nel talent di Maria De Filippi, Amici 2024, in qualità di ospite e giudice speciale della puntata, ma in passato ha conosciuto bene difficoltà e sacrifici:

“La maggiore difficoltà è stata la disciplina, mi ricordo le ore di esercizi a due mani alla sbarra, osservando ogni macchia sul muro dinanzi a me, e l’essere stato sgridato perché dalla noia fischiavo, accompagnando il monotono pianoforte di sottofondo, la mia fantasia in quanto a dispetti e monellate era infinita” ha spiegato in una intervista concessa a Giornaledelladanza.com. E rivolgendosi agli appassionati di danza e a chi sogna di entrare in accademia, Giorgio Madia ha poi dato qualche prezioso consiglio: “Indubbiamente e primariamente le doti fisiche, ma anche coordinazione, disciplina, costanza e musicalità”.

Arianna Montefiori, chi è l'attrice e moglie di Briga/ La coppia spopola e conquista il pubblico sui social