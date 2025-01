Giorgio Primicerio è tra i protagonisti della nuova stagione di “Io Canto Senior 2025“, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti che celebra il grande talento over 45. In gara dodici nuovi aspiranti cantanti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i concorrenti della nuova edizione c’è anche Giorgio Primicerio di Genova, ex dirigente di banca, che è stato tra i migliori della prima puntata.

Giorgio si è esibito sulle note di Creep dei Radiohead conquistando subito la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola ottenendo anche il primo 20 della serata da Orietta Berti e Iva Zanicchi. Non solo applausi e commenti di approvazione anche da parte dei capitani di Io Canto Senior Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Mietta, Fausto Leali, Lola Ponce e Anna Tatangelo.

Giorgio Primicerio, chi è il concorrente di Io Canto Senior 2025

Nonostante l’ottima performance live, Giorgio Primicerio nella prima puntata di Io Canto Senior 2025 è finito al ballottaggio a causa del ribaltamento delle votazioni del pubblico in studio. Tanto stupore da parte dei giurati, in particolare Fabio Rovazzi che ha espresso tutto il suo dispiacere nel vederlo a rischio eliminazione. Nella sfida del ballottaggio, Giorgio si è confrontato con il brano “Ancora” di Eduardo De Crescenzo contro Filomena Migliaccio.

Il ballottaggio di Giorgio Primicerio ha stupito davvero tutti. Anche Chiara Tortorella, la speaker di R101, era incredula nel vederlo a rischio eliminazione dal programma. Alla fine Giorgio ha vinto il ballottaggio ottenendo il punteggio più alto classificandosi al primo posto della classifica finale data dalla somma dei voti del pubblico. Un grande talento destinato a far parlare di se nelle prossime puntate.

